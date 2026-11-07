Uludağ'da 1. ve 2. Oteller Bölgesi pistleri kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uludağ'da 1. ve 2. Oteller Bölgesi pistleri kar yağışıyla beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Uludağ\'da 1. ve 2. Oteller Bölgesi pistleri kar yağışıyla beyaza büründü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Uludağ\'da 1. ve 2. Oteller Bölgesi pistleri kar yağışıyla beyaza büründü
Haber Videosu

Uludağ'da 1. ve 2. Oteller Bölgesi'ndeki pistler kar yağışıyla beyaza büründü; zirvede sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düştü. Yeni sezon hazırlıkları başlarken Karayolları ekipleri yollarda tedbir alıyor, jandarma kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyazla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları da başladı.

Kar yağışı ile birlikte Uludağ'da kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düştüğü zirvede gün içindeki sıcaklık ise -1 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışının etkili olduğu Uludağ yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergahta yolların kapanmaması için ekiplerin tedbir aldığı belirtildi. Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

Zirvede oteller yeni sezon için ön hazırlıklarına başlarken, sezonun Aralık ayının ortalarında kar durumuna göre açılması bekleniyor.

Yarın ise yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği, sıcaklığın daha da düşerek en düşük -8C, en yüksek -2C dolaylarında hissedileceği, bu durumun da mevcut kar örtüsünün donarak kalmasını sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
JandarmaUludağGüncelTurizmYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Valilik duyurdu 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:21
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:32:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Uludağ'da 1. ve 2. Oteller Bölgesi pistleri kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android