Bursa Büyükşehir Belediyesi: 13 otelle ilgili yapılan incelemelerin sonuçları bakanlığa iletildi - Son Dakika
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Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi: 13 otelle ilgili yapılan incelemelerin sonuçları bakanlığa iletildi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da bulunan 13 oteli incelediklerini, hazırlanan raporların bakanlığa iletildiğini açıkladı.

28.01.2025 20:11  Güncelleme: 21:12
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yılın ilk değerlendirme toplantısında belediye ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, hayata geçirilen hizmetleri ve gündeme dair konuları 'Aylık Değerlendirme Toplantısı'nda kamuoyuyla paylaştı.

"13 OTELİ İNCELEDİK, BAKANLIĞA GÖNDERDİK"

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü ve yaraladığını söyleyen Başkan Bozbey, 13 otelin tamamen incelendiğini, raporların Turizm Bakanlığı'na ve ilgili yerlere gönderildiğini açıkladı. Faciadan sonra Uludağ'da kamuoyunun bilmediği birkaç yangının yaşandığını söyleyen Başkan Bozbey, "Arkadaşlarımız 2 dakikada olay yerine ulaşarak yangını söndürdü. Uludağ İtfaiye binasında 18 personelimiz ve 3 aracımız var ve 2 dakikada Uludağ'da otellere ulaşabiliyorlar. Tespitleri Bakanlığa iletiyoruz, iletmeye devam edeceğiz" dedi.

"BURSA'DA 36 TANE BELEDİYE VAR"

Bursa'da 36 tane belediye bulunduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "17 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi var. 36 belediye nereden çıktı diyebilirsiniz. Her OSB aslında bir belediyedir. Uludağ Alan Yönetimi, bir belediyedir. Bunların mali güçleri var. Ruhsat veriyorlar. Teknik ekipleri var. Bakıldığında Bursa'da Büyükşehir ile birlikte 18 belediye yok. Büyükşehir ile birlikte 36 tane belediye var. Bunların koordinasyonu çok önemli. Bu yapıların oluşmasıyla herkes kendi bölgesinden sorumlu. Herkes kendi kararlarını veriyor. Uludağ'da ve OSB'lerde aynı şekilde. Bütünlüğün nasıl oluşturulacağı ve müdahalenin nasıl yapılacağı münazara edilmelidir" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi: 13 otelle ilgili yapılan incelemelerin sonuçları bakanlığa iletildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi: 13 otelle ilgili yapılan incelemelerin sonuçları bakanlığa iletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fahri Sağgül:
    Bu haberle birlikte Bolu belediyesi'nin hesap vermesi gerekiyor. 22 65 Yanıtla
    VillaUmut:
    Bursa büyükşehir belediyesidir, abi adamlar günlerdir mevzuat anlatıyor ama sizin kapasiteniz mi yetmiyor? Derdiniz nedir? Eğer yetmiyorsa yerinizi bilin artık yeter awk. 2 6
    Byaydin Yeniden:
    Vadildenizide çağırmışlardır 1 3
  • Bekir Boylu:
    Helal olsun be..çok çalışıyor idarecilerimiz. kıyamazsın ki bakasın.Masallah süphanallah. 15 27 Yanıtla
  • Erol AY:
    Bravo Bursa Büyükşehir Belediyesi,ikinci bir Grand Kartal faciası yaşanmasın Bursa'da. 33 7 Yanıtla
    Ali Haspolat:
    ets tur 10 üzerinden 9 puan vermiş grand kartala. ets benim firmam değil turizm bakanına ait. hesabı neden belediye ödüyor ? 6 3
  • monşer null:
    İşe YarıyorsunuZ 7 14 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Bakanlar.. adı üzerinde Sadece Bakarlar onlar konuya 12 4 Yanıtla
  • Ali Haspolat:
    turizm otel denetimini belediyeler yapacaksa turizm bakanlığı ve il turizm müdürlükleri neden var ? iş sadece yangın merdiveni olup olmamasımıdır ? bilgili personel, teknik eleman, sistemlerin çalışabilirliğini o otele yeterlidir belgesi veren bakanlık bakmayacaksa kapatın bakanlığı gidin 11 5 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    belediye başkanı o yörenin tanınmış zengin insanlarından seçilir genelde. bu ekmekçi de olabilir emlakçı da olabilir galerici de. bunlarda kadroya genelde kendi tanıdıklarını alır. ekmekçi ne anlar turizimden otelden! bunlar otelleri hangi bilgiyle denetliyor? turizm bakanlığı neden var? bakanlık çalışanları ne yaptıkları için maaş alıyorlar? 10 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi: 13 otelle ilgili yapılan incelemelerin sonuçları bakanlığa iletildi - Son Dakika
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