Uludağ\'da nefes kesen çığ tatbikatı

09.03.2026 09:38  Güncelleme: 09:39
Uludağ'da AFAD öncülüğünde yapılan çığ ve arama kurtarma tatbikatında, senaryo gereği bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ekipler arası koordinasyon başarıyla sağlanarak, kar altında kalan kişilere ulaşıldı.

Uludağ'da AFAD öncülüğünde yapılan çığ ve arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı olayda, ekipler arası koordinasyon başarıyla sağlandı.

Uludağ 2. Oteller Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Bursa AFAD VE Jak ekiplerinin yanısıra Bursa ve çevre illerdeki akredite arama kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryoda çığ düşmesi sonucu bazı kişilerin kar altında kaldığı ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kar altında kalan kişiler çıkarıldı. Senaryo gereği yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralıya ise olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Tatbikatın ardından katılımcı ekipler, Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Sarıalan Osmangazi Belediye Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatla meydana gelebilecek çığ ve kış afetlerinde ekiplerin müdahale kabiliyetini artırmayı, afetlere karşı 'tek yürek' olma vizyonunu ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendiği açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

