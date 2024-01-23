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Uludağ'da kayak yapmak maliyetli

Uludağ'da kayak yapmak isteyenler için eğitim, ekipman ve kıyafet maliyetleri günlük yaklaşık 5 bin lirayı buluyor. Diğer kayak merkezlerinde ise fiyatlar daha uygun.

Uludağ\'da kayak yapmak maliyetli
23.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:13
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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da kayak bilmeyenlerin eğitim, ekipman ve kıyafet maliyetleri günlük yaklaşık 5 bin lirayı buluyor.

En önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ, yarı yıl tatilinin ardından kayak severlerin buluşma noktası oldu. Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetreyi bulurken, en düşük hava sıcaklığı da eksi 11 derece olarak ölçülüyor. Bunun yanı sıra kayak sever bir vatandaşın günlük kayak takımı maliyeti kıyafet olarak bin 800 TL civarında. Uludağ'da kayak bilmeyenlerin saatlik eğitim ücreti ise bin 750 ile 2 bin TL arasında. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin uzman hocaları tarafından kayak bilmeyen bir kişiye 2 saat içinde eğitim verilerek kayak öğretiliyor. Baton ve kayak takımlarının günlük kiralanması ise 600 ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Uludağ'da günlük 950 (online 850 TL) liralık skipass ücretleri ile toplam rakam yaklaşık 5 bin liraya ulaşıyor. Kars Sarıkamış'ta günlük skipass ücreti 550 lira, 17.00-20.00 saatleri arasında ise 150 lira olarak belirlendi. Erzurum Palandöken'de bazı oteller müşterilerinden skipass ücreti almazken, diğer tesislerin günlük skipass ücretinin de 700 lira olduğunu görüldü. Kayseri Erciyes'te ise günlük skipass satılmazken, bir yetişkinin bir defa çıkış ücreti 60 lira, çocuk 45 lira, yetişkin yaya 25 lira, çocuk yaya 15 lira oldu. Uludağ hariç diğer kayak merkezlerinde oteller hariç skipass işletmeleri de kamu tarafından çalıştırılıyor. Kayak öğretmenleri, kayak bilenlerin ve ekipmanları olanların bu ücreti ödemeden sadece skipass satın alarak kayak yapabileceğinin altını da çiziyor.

Uludağ'da kayak takımı kiralama işletmecisi Gökhan Özgaç, "Bir kayak severin günlük ortalama kayak kıyafeti takımı maliyeti bin 800 TL. Standart kayak 700 TL'den başlıyor bin 200 TL'ye kadar çıkıyor. Kayağın tarzına göre fiyatlar değişiyor. Biz de sömestir tatili sebebiyle fiyat artışı olmadı. Kayağın kalitesine göre fiyatı arttıran firmalar vardır. Cuma günü karne günüydü ve yoğunluk başladı. Yarıyıl tatili boyunca da işlerin hızlı olacağını ümit ediyoruz. Yarın da kar yağışı bekliyoruz. 20-30 santim kar yağışı olacağı söyleniyor. Uludağ'da kayak ekipman fiyatları bana göre çok yüksek değil. Ortalama 700 ile bin 200 TL arasında değişiyor. Bugünün enflasyon oranına bakarsak gayet normal olduğunu düşünüyorum. Diğer kayak merkezlerine bakacak olursak Uludağ'da fiyatlar çok normal" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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