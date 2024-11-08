Uludağ Enerji'den Çocuklara Enerji Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika
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Uludağ Enerji'den Çocuklara Enerji Tasarrufu Eğitimi

Uludağ Enerji\'den Çocuklara Enerji Tasarrufu Eğitimi

Uludağ Enerji, çocuklara enerji tasarrufunu öğretmek için Karagöz oyunu ve VR teknolojisi kullanıyor.

08.11.2024 09:47
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Enerji tasarrufu ve güvenliği bilincini artırmayı hedefleyen Uludağ Enerji, geleceğin enerji tüketicilerini bilinçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor.

Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Enerji müşterilerine enerji tedarik ederken karbon ayak izini azaltmayı amaçlayarak, dijital teknolojiler ve yenilenebilir enerji çözümlerine yatırımlarıyla enerji verimliliğini artırıyor. Müşteri memnuniyetini sağlamada dijital kanallar ve geri bildirim süreçleriyle yüksek bir standart belirleyen Uludağ Enerji, modern altyapısı ve çevre dostu uygulamalarını sürdürülebilirlik odaklı bir vizyonla birleştiriyor.

Çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandırıyor

Uludağ Enerji, çocuklara enerji tasarrufu bilincini erken yaşlarda kazandırmak amacıyla, kültürel mirasımızın değerli bir parçası Karagöz gölge oyununu modern bir eğitim aracı olarak sunarken, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini de etkin bir öğrenme yöntemi olarak kullanıyor. "Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu" gösterisiyle çocuklara günlük hayatta uygulanabilir tasarruf ve güvenlik yöntemlerini eğlenceli bir yaklaşımla anlatıyor. VR teknolojisi aracılığıyla ise enerji tasarruflu ve tasarrufsuz dünya senaryolarını deneyimlemelerini sağlıyor. Projeler, çocukların çevre bilinci kazanmasına katkıda bulunurken, enerjiyi bilinçli tüketme alışkanlıklarını da kalıcı hale getiriyor.

Enerji tasarrufu bilincini toplumda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem, "Uludağ Enerji olarak büyük bir enerji grubuyuz. Dağıtım ve perakende işleri yapıyoruz. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova ana faaliyet şehirlerimizde hizmet veriyoruz. 5 milyondan fazla insana dokunuyoruz ve bu kapsamda topluma katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çeşitli sosyal sorumluluk başlıklarımız var ve bunlardan bizim için en önemlisi enerji tasarrufu ve verimliliği diyebiliriz. Projelerimizden ilki 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Enerjini Geleceğe Taşı, hedef kitle olarak çocukları benimsedik çünkü tasarruf ve verimliliği onlara küçük yaşta aşılayabilirsek geleceğe daha güvenle bakabiliriz. VR gözlüklerle miniklere gelecekten kesitleri eğlenceli ve çarpıcı bir biçimde öğretiyoruz. Bu projeyle bugüne kadar 160 okulda 4 binin üzerinde çocukla buluştuk. Aynı zamanda Karagöz Gölge Oyunlarıyla da çalışmalarımızı destekliyoruz. 2022 yılında başlayan bu projede ise daha ilkokul çağındaki miniklerimize hitap ediyoruz. Onlara bu geleneksel kültürümüzü yaşatırken bu sayede nasıl enerji tasarrufu yapılabilir öğretiyoruz. Oyunda, kullanılmayan elektrikli aletlerin fişten çekilmesi, lambaların gereksiz yere açık bırakılmaması gibi basit fakat önemli tasarruf yöntemleri çocuklara keyifli bir şekilde anlatılıyor. Uludağ Enerji olarak çocuklarımızla başlayan bu enerji tasarrufu yolculuğunun fitilini ateşleyen şirket olmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludağ Enerji'den Çocuklara Enerji Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika

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