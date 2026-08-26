Uludağ Eteklerinde Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarılıyor - Son Dakika
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Uludağ Eteklerinde Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarılıyor

Uludağ Eteklerinde Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarılıyor
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Bursa'da yürüyüşe çıkan 75 yaşındaki adamın ayağı kırıldı, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'dan Uludağ'ın eteklerine yürüyüşe çıkan 2 kişiden birisi olan 75 yaşındaki adam, ayağının kırılması üzerine mahsur kaldı. Yaralı vatandaşı kurtarmak için bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, macera amacıyla dere yatağından dağlık alana doğru yürüyüşe çıkan 2 kişiden 75 yaşındaki vatandaşın ayağı kırıldı. Yaralı vatandaş, Kaplıkaya Deresi üzerinde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve dağlık arazide mahsur kalan 75 yaşındaki vatandaşa ulaşmak ve güvenli şekilde bulunduğu bölgeden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Zeyniler köyüne giden ekiplerin yaralı vatandaşı bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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