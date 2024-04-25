Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Başladı

Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Başladı

Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik sanat organizasyonu olan Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde başladı. Bienalde genç sanatçılar, 'Umut' temasına yönelik eserlerini sergileyecek.

25.04.2024 17:23  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik sanat organizasyonu olan Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde başladı.

Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, İstiklal Sanat Galerisi'nde düzenlenen organizasyonla başladı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta genç sanatçılar bu yıl Bienal'in teması olarak seçilen "Umut" kavramına yönelik eserlerini sergiledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB, yerel belediyeler, akademik çevreler ve 40'ın üzerinde STK'nın desteği ile düzenlenen Bienal'de 25 il, 12 ülkeden 6 bin katılımcı projelerinin izleyiciyle buluşturacak. 23 Mayıs' kadar devam edecek olan Bienale İstiklal Sanat Galerisi, Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş İskele Meydanları gibi önemli mekanlar ev sahipliği yapacak.

Bir ay sürecek ve bu yıl yedincisi düzenlenen bienalde 5 bin 250 çocuk ve genç sanatçının 579 projesi sergilenecek. Etkinliğin ana mekanı olarak MKM Beşiktaş Çağdaş belirlendi. İkinci sergi mekanı olan İstiklal Sanat Galerisi'nde çocuk ve gençlerin 'umut' temalı eserleri sanatseverlerle buluştu.

Ana tema: Umut

Bu sene bienalin ana teması olarak "Umut" kavramı seçildi. Bu kavram çevresinde eserleriyle katılacak sanatçılar; resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon ve performans çalışmalarını ve diğer yandan bu yıl eklenen maker, yapay zeka, dijital sanatlar gibi alanlardan eserleri ile de katılacak.

"Ülkemizin geleceği sağlam ellerde"

Bienalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, " 7'inci İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bieanali'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız "Umut" temasını işlemişler. Geleceğe dair, yarınlara dair, barışa dair, yeşile dair, kadınlara dair, umutlarına dair ne varsa sanatsal bir üretkenlikle eserlerine yansıtmışlar. Ben burada ülkenin geleceğine dair umutlandım. Kadına şiddeti, doğayı, yeşili ve geri dönüşümü işlediklerini görünce benim de ülkenin geleceğine dair umutlarım yeşerdi. O yüzden ben bütün çocuklarımızın emeğine sağlık diyorum. Ülkemizin geleceği sağlam ellerde diyorum. İnşallah bu umudu ömür boyu hafızalarında, yüreklerinde ve fikirlerinde taşırlar. İnşallah ülkenin geleceğine dair bu üretkenliklerini bu umut ateşiyle harmanlarlar. Ülkemizin geleceğinin, çocukların üretkenliklerine, umutlarına ihtiyacı var. Bu umudun Beyoğlu'ndan yeşermesi bizi ayrıca mutlu etti. Bienale emek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. İnşallah Beyoğlu'nun daha yoğun kültür-sanat etkinlikleriyle buluşacağı günler yakın" dedi.

Bienal Direktörü Gazi Selçuk ise, "Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonunu İstanbullular ile buluşturduk. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu organizasyonun arkasında çok büyük bir ekip var. 120'ye yakın STK, kamu ve yerel yönetimle birlikte bu etkinliği yapıyoruz. Dünyada da örneği yok. Bu çok ciddi bir kolektif üretimin sonucu. Bütün derdimiz geleceğe hazır yeni kuşakların oluşması için uygun bir iklim oluşturmak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Gençlik, Beyoğlu, Çocuk, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement