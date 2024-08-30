Uluslararası Bergama Kermesi'ne Sayılı Günler Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası Bergama Kermesi'ne Sayılı Günler Kaldı

Geniş Video İzle

Bergama Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Bergama Kermesi, 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kermes, konserler, paneller, söyleşiler ve sanatsal aktivitelerle dolu bir hafta olacak.

30.08.2024 09:32  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bergama Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 88'incisi düzenlenecek olan cumhuriyetin en köklü festivallerinden Uluslararası Bergama Kermesi'ne sayılı günler kaldı. Kermese ilişkin konuşan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, "Bergama'ya tüm halkımızı davet ediyoruz. Yurt dışından yoğun bir katılım var. Tabii ki uluslararası kermesimiz. Burada halk oyunları gösterileriyle, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin devamı şeklinde bir kermes gerçekleştireceğiz" dedi.

Kökleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan Türkiye'nin en köklü yerel festivallerinden Uluslararası Bergama Kermesi'ne sayılı günler kaldı.

Bergama Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 88'incisi düzenlenecek festival, 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Konserler, paneller, söyleşiler ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirileceği kermesin açılış konseri, 2 Eylül Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda Volkan Konak'ın konseriyle başlayacak hafta boyunca birçok konsere ev sahipliği yapacak.

Festivale geri sayım devam ederken Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamayla hem görev süresini değerlendirdi hem de festivale ilişkin bilgi verdi.

"Yurt dışından yoğun bir katılım var"

Festivalin Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başladığını hatırlatan Çelik şunları söyledi:

"1934 yılında Ulu Önder'in Mustafa Kemal Atatürk'ün Bergama'ya gelişiyle burada bir panayır düzenlenmesini talep ediyor. Zamanın valisi bu durumu kendine bir görev edinerek 1937 yılında ilk kermesimiz başlıyor. ve bu sene 88'incisini gerçekleştirecek olduğumuz kermesimize herkesi davet ediyor ve bekliyoruz. Hazırlıklarımız gayet güzel gidiyor. Bunun telaşı içerisindeyiz. Sanatçılarımızla, sanatseverlerimizle, söyleşilerimizle, müziğimizle Bergama'ya tüm halkımızı davet ediyoruz. Yurt dışından yoğun bir katılım var. Tabii ki uluslararası kermesimiz. Burada halk oyunları gösterileriyle, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin devamı şeklinde bir kermes gerçekleştireceğiz."

"Sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz"

Festival öncesi görevde geçirdiği 5 aylık süreci de değerlendiren Çelik, ekonomi vurgusu yaparken festivalin ekonomik hareketliliğe de fayda sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yoğun ve yorucu geçti. Sevgi dolu geçti. Ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz, halkımızın talepleri şeklinde geçti. Tabii ki ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz bir dönem olarak da geçti aynı zamanda. Bu zorlukları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Önemli olan sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek. Biz de Bergama Belediyesi olarak sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz. Herkesi kermese davet ediyoruz. Herkese şimdiden iyi eğlenceler diliyorum."

"Fidanlarımızı dikerek tekrar daha gür bir şekilde çıkmasını sağlayacağız"

Geçen haftalarda meydana gelen yangınlara da değinen Başkan Çelik, yanan bölgelerin ranta kurban edilmeyeceğini ifade ederek yeniden ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Maalesef bizim de bazı yerlerimizde ciğerlerimiz yandı. Bu nedenle yangında bir kaza ile kaybetmiş olduğumuz Şahin Dönertaş Orman Müdürümüzü rahmetle burada bir kez daha anıyorum. Biz bu yanan ormanlarımızın yerine yenilerini, fidanlarımızı dağıtarak, fidanlarımızı dikerek tekrar daha gür bir şekilde çıkmasını sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

Bergama Belediyesi, Bergama, Eylül, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Bergama Kermesi'ne Sayılı Günler Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
15:02 Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 10:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Bergama Kermesi'ne Sayılı Günler Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement