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(İZMİR) - Bergama Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 88'incisi düzenlenecek olan cumhuriyetin en köklü festivallerinden Uluslararası Bergama Kermesi'ne sayılı günler kaldı. Kermese ilişkin konuşan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, "Bergama'ya tüm halkımızı davet ediyoruz. Yurt dışından yoğun bir katılım var. Tabii ki uluslararası kermesimiz. Burada halk oyunları gösterileriyle, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin devamı şeklinde bir kermes gerçekleştireceğiz" dedi.

Kökleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan Türkiye'nin en köklü yerel festivallerinden Uluslararası Bergama Kermesi'ne sayılı günler kaldı.

Bergama Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 88'incisi düzenlenecek festival, 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Konserler, paneller, söyleşiler ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirileceği kermesin açılış konseri, 2 Eylül Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda Volkan Konak'ın konseriyle başlayacak hafta boyunca birçok konsere ev sahipliği yapacak.

Festivale geri sayım devam ederken Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamayla hem görev süresini değerlendirdi hem de festivale ilişkin bilgi verdi.

"Yurt dışından yoğun bir katılım var"

Festivalin Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başladığını hatırlatan Çelik şunları söyledi:

"1934 yılında Ulu Önder'in Mustafa Kemal Atatürk'ün Bergama'ya gelişiyle burada bir panayır düzenlenmesini talep ediyor. Zamanın valisi bu durumu kendine bir görev edinerek 1937 yılında ilk kermesimiz başlıyor. ve bu sene 88'incisini gerçekleştirecek olduğumuz kermesimize herkesi davet ediyor ve bekliyoruz. Hazırlıklarımız gayet güzel gidiyor. Bunun telaşı içerisindeyiz. Sanatçılarımızla, sanatseverlerimizle, söyleşilerimizle, müziğimizle Bergama'ya tüm halkımızı davet ediyoruz. Yurt dışından yoğun bir katılım var. Tabii ki uluslararası kermesimiz. Burada halk oyunları gösterileriyle, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin devamı şeklinde bir kermes gerçekleştireceğiz."

"Sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz"

Festival öncesi görevde geçirdiği 5 aylık süreci de değerlendiren Çelik, ekonomi vurgusu yaparken festivalin ekonomik hareketliliğe de fayda sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yoğun ve yorucu geçti. Sevgi dolu geçti. Ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz, halkımızın talepleri şeklinde geçti. Tabii ki ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz bir dönem olarak da geçti aynı zamanda. Bu zorlukları aşmanın gayreti içerisindeyiz. Önemli olan sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek. Biz de Bergama Belediyesi olarak sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz. Herkesi kermese davet ediyoruz. Herkese şimdiden iyi eğlenceler diliyorum."

"Fidanlarımızı dikerek tekrar daha gür bir şekilde çıkmasını sağlayacağız"

Geçen haftalarda meydana gelen yangınlara da değinen Başkan Çelik, yanan bölgelerin ranta kurban edilmeyeceğini ifade ederek yeniden ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Maalesef bizim de bazı yerlerimizde ciğerlerimiz yandı. Bu nedenle yangında bir kaza ile kaybetmiş olduğumuz Şahin Dönertaş Orman Müdürümüzü rahmetle burada bir kez daha anıyorum. Biz bu yanan ormanlarımızın yerine yenilerini, fidanlarımızı dağıtarak, fidanlarımızı dikerek tekrar daha gür bir şekilde çıkmasını sağlayacağız."