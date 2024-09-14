Uluslararası Bodrum MotoFest Heyecanı Başlıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4- 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Bodrum MotoFest öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Gümbet Dolgu Alanı'nda düzenlenecek festivalde birçok markanın yeni ürünleri meraklılarıyla ilk kez buluşacak. Halka açık olarak gerçekleştirilecek festivalde, adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve Dj performansları yer alacak. Nefes kesen gösterilere imza atan Birkan Polat'ın gösterisi, motosiklet tutkunlarına eşsiz görsel şölen oluşturacak. Festivalinin açılışında Necati ve Saykolar sahne alırken, 2'inci günde Retröbüs ve 3'üncü günde Kasamam grubu müzik severlere eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Festivalin en önemli özelliği de etkinlik süresince düzenlenecek olan çekilişlerden elde edilecek gelirin tamamı sokak hayvanlarına mama desteği olarak aktarılacak. Ayrıca katılımcılara daha güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgi verilecek.

Festival öncesi Trafo Kafe'de bir basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Şefkatlioğlu'nun katıldığı toplantıda açılış konuşmasını festivali düzenleyen Selim Turan yaptı.

Festival fikrinin Bodrum'da motosiklet tutkunu gençlerin motosiklet pisti talebinden çıktığını hatırlatan Turan şöyle konuştu;

"Bodrum, Ege ve Akdeniz'in incisi olarak yalnızca denizi, güneşi ve tarihiyle değil, kültürel etkinlikleriyle de dünya çapında bilinen bir turizm cenneti haline gelmiştir. Turizmdeki bu büyük potansiyel, böylesine uluslararası bir organizasyonla daha da güçleniyor. Uluslararası Bodrum Motofest, yalnızca motor sporlarının adrenalin dolu dünyasını yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda Bodrum'un adını uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde duyuruyor. Bu etkinlik, Bodrum'un turizmine yepyeni bir enerji katacak ve bu güzel şehrin cazibesini daha da artıracaktır. Bodrum Motofest, hız ve heyecanın buluşma noktası olarak motor sporları tutkunlarını bir araya getirirken, aynı zamanda Bodrum'un kültürel ve turistik değerlerini de gözler önüne seriyor. Her birimiz, bu festival sayesinde Bodrum'un uluslararası platformda nasıl bir marka haline geldiğine şahit olacağız. Turizm sektöründe elde ettiğimiz başarılar, Motofest gibi organizasyonlarla daha da anlam kazanıyor ve Bodrum'u dünya sahnesine taşıyor"

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise festivalin Bodrum için faydalı olacağına inandığını ifade ederek şöyle konuştu;

"Bodrum motosiklet kullanımının yoğun olduğu bir yer. Son zamanlarda da motosiklet kazalarında ciddi anlamda bir sıkıntımız var. Ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazalar, motosikletten kaynaklanıyor. Bu festival onu da sağlayacak, güvenli sürüş eğitimi verilecek. Festivalden elde edilecek gelirle de sokaktaki dostlarımız için mama alınacak. Ben festivale destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Bodrum'daki kask takma oranının yüksek olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu da "Kask takma oranımız yüksek ama gençlerimiz trafikte motosikletle makas atarak ilerliyor. Ben tehlikeli motosiklet kullanımına dikkat çekmek istiyorum. Bu festival, hem güvenli motosiklet kullanımı eğitimi, hem eğlence hem de bir arada olma açısından Bodrumumuza bir fayda sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Şefkatlioğlu da federasyon olarak bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini ifade ederek şu sözlere yer verdi;

"Bu yıl birincisi yapılıyor. İnşallah bundan sonra her yıl daha da güzel şekilde yapılmaya devam eder. Ben de Selim Turan'a güveniyorum bu konuda. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Hem festival hem eğlence amaçlı hem de eğitim amaçlı güzel bir festival olacağını düşünüyorum. Bodrum için de çok güzel olacağını düşünüyorum" - MUĞLA