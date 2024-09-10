Uluslararası Bodrum MotoFest Motosiklet Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası Bodrum MotoFest Motosiklet Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor

Uluslararası Bodrum MotoFest Motosiklet Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor

Motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek olan Uluslararası Bodrum MotoFest 4-6 Ekim tarihleri arasında Gümbet Dolgu Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı festivalde, motosiklet gösterilerinin yanı sıra yapılacak konserlerle eğlence ikiye katlanacak.

10.09.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek olan Uluslararası Bodrum MotoFest 4- 6 Ekim tarihleri arasında Gümbet Dolgu Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı festivalde, motosiklet gösterilerinin yanı sıra yapılacak konserlerle eğlence ikiye katlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'da düzenlenecek olan Uluslararası Bodrum MotoFest, motosiklet tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ediyor. 4-6 Ekim tarihleri arasında Gümbet Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilecek olan festival, motor sporları ve motosiklet kültürüne ilgi duyan herkese kapsamlı bir etkinlik sunacak. Birçok markanın yeni ürünlerini meraklılarıyla ilk kez buluşturacağı festivalde motosiklet severler, eğlencenin ve motor sporları hakkında birçok bilgiye sahip olabilecekleri 3 gün yaşayacak.

Renkli konserler ve gösteriler nefes kesecek

Halka açık olarak gerçekleştirilecek festivalde, adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve Dj performansları yer alacak. Nefes kesen gösterilere imza atan Birkan Polat'ın gösterisi, motosiklet tutkunlarına eşsiz görsel şölen oluşturacak. Festivalinin açılışında Necati ve Saykolar sahne alırken, 2'inci günde Retröbüs ve 3'üncü günde Kasamam grubu müzik severlere eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Festivalin en önemli özelliği de etkinlik süresince düzenlenecek olan çekilişlerden elde edilecek gelirin tamamı sokak hayvanlarına mama desteği olarak aktarılacak. Bu bağış kampanyası ile hem motosiklet tutkunları hem de hayvan severler, toplumsal duyarlılığı artıracak bir amaca katkıda bulunma fırsatı yakalayacak.

Sürücülere güvenli sürüş semineri

Bodrum MotoFest'de profesyonel eğitmenler tarafından verilecek seminerler doğrultusunda katılımcılara daha güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgi verilecek. Bu seminerler, motosiklet kullanıcılarının yol güvenliğini artırmak ve sürüş becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiş olup, katılımcılara tamamen ücretsiz olarak sunulacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Motosiklet, Festival, Güncel, Gümbet, 6 Ekim, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Bodrum MotoFest Motosiklet Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Bodrum MotoFest Motosiklet Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement