Uluslararası Bodrum MotoFest Motosiklet Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor

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Motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek olan Uluslararası Bodrum MotoFest 4- 6 Ekim tarihleri arasında Gümbet Dolgu Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı festivalde, motosiklet gösterilerinin yanı sıra yapılacak konserlerle eğlence ikiye katlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'da düzenlenecek olan Uluslararası Bodrum MotoFest, motosiklet tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ediyor. 4-6 Ekim tarihleri arasında Gümbet Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilecek olan festival, motor sporları ve motosiklet kültürüne ilgi duyan herkese kapsamlı bir etkinlik sunacak. Birçok markanın yeni ürünlerini meraklılarıyla ilk kez buluşturacağı festivalde motosiklet severler, eğlencenin ve motor sporları hakkında birçok bilgiye sahip olabilecekleri 3 gün yaşayacak.

Renkli konserler ve gösteriler nefes kesecek

Halka açık olarak gerçekleştirilecek festivalde, adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve Dj performansları yer alacak. Nefes kesen gösterilere imza atan Birkan Polat'ın gösterisi, motosiklet tutkunlarına eşsiz görsel şölen oluşturacak. Festivalinin açılışında Necati ve Saykolar sahne alırken, 2'inci günde Retröbüs ve 3'üncü günde Kasamam grubu müzik severlere eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Festivalin en önemli özelliği de etkinlik süresince düzenlenecek olan çekilişlerden elde edilecek gelirin tamamı sokak hayvanlarına mama desteği olarak aktarılacak. Bu bağış kampanyası ile hem motosiklet tutkunları hem de hayvan severler, toplumsal duyarlılığı artıracak bir amaca katkıda bulunma fırsatı yakalayacak.

Sürücülere güvenli sürüş semineri

Bodrum MotoFest'de profesyonel eğitmenler tarafından verilecek seminerler doğrultusunda katılımcılara daha güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgi verilecek. Bu seminerler, motosiklet kullanıcılarının yol güvenliğini artırmak ve sürüş becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiş olup, katılımcılara tamamen ücretsiz olarak sunulacak. - MUĞLA