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(KAYSERİ) - Erciyes Kayak Merkezinde Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali düzenlendi. Almanya, İtalya ve İran'dan gelen heykeltıraşların yanı sıra Erciyes Üniversitesi Heykel Bölümü başta olmak üzere farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı. Festivale vatandaşlar da eserlere büyük ilgi gösterdi.

Erciyes Kayak Merkezinde 17- 24 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali düzenlendi. Festivalde 10 heykeltıraş 3 metre genişliğinde kar bloklarını şekillendirerek animasyon karakterleri oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivale gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Çeşitli il ve ülkelerden dostlarımız geldi umarım Kayseri'mizde rahat etmişlerdir. Erciyes kayak merkezinde böyle farklı bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Festival kapsamında Erciyes Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencileri de kazma ve kürekler ile heykeltıraşlara yardım ederek tecrübe kazandı. Etkinlikte tavşan, fare, gibi animasyon karakterlerden oluşan Balinalı Kız, Tweety ve Sylvester, Minyonlar ve Alaaddin'in Sihirli Lambası isimli anime karakterleri yapıldı. Asistan öğrenci olarak katılan öğrenciler, "Bölümden de yabancı olduğumuz aletler değildi ama burası çok güzel bir ortam. Güzel çalışmalar çıktığını düşünüyorum" dedi.

"Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik"

Alaaddin'in sihirli lambasını yapan Erciyes Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Recep Özer, "Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Kar farklı bir malzeme. Bu malzemeyi kullanırken de kara uygun olarak farklı teknikler geliştirdik. Yurt dışından gelen çeşitli sanatçılarla beraber güzel bir festival geçirdik" diye konuştu. Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz ise, "Kar heykel festivalimizi gerçekleştirmenin mutluluğu ve heyecanı içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Heykeltıraşlardan Ayça Başoğlu, "Çalışmamız çocukların çok sevdiği Koca Ayı ve Maşa. Çalışmamız yukarıdan aşağı doğru ilerlerken bize bazen çok sıkıntılar yaratsa da sonucunu sanatseverlerin takdirine bırakarak iyi bir sonuç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ziyaret eden bir vatandaş, "Gerçekten çok güzel olmuş. Animasyon karakterleri yapılmış çok benzetmişler" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Emeği geçenlerin eline sağlık gerçekten çok mükemmel olmuş" ifadelerini kullandı.