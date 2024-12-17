Uluslararası Mersin Maratonu'nda 'Hello Mersin' Kursiyerleri Yabancı Sporculara Destek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası Mersin Maratonu'nda 'Hello Mersin' Kursiyerleri Yabancı Sporculara Destek Oldu

Uluslararası Mersin Maratonu\'nda \'Hello Mersin\' Kursiyerleri Yabancı Sporculara Destek Oldu

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'na katılan yabancı sporculara, 'Hello Mersin' kursiyerleri gönüllü olarak tercümanlık ve mihmandarlık yaparak eşlik etti. Kursiyerler, maraton boyunca sporculara destek sağladı ve değerli deneyimler kazandı.

17.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu'na katılan yabancı sporculara 'Hello Mersin' kursiyerleri maraton boyunca eşlik etti. Kursiyerler gönüllü olarak sporculara hem tercümanlık, hem de mihmandarlık yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz' mottosuyla bu yıl 6.'sını gerçekleştirdiği 'Uluslararası Mersin Maratonu' büyük bir coşku ile tamamlanırken, kente de renk kattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 15 Aralık'ta düzenlenen maratonda, yerli ve yabancı çok sayıda sporcu yer aldı. Maratonda, 2 bin 36'sı Türk, 136'sı yabancı olmak üzere toplam 2 bin 172 sporcu mücadele etti. Sporculara şehre geldikleri ilk andan itibaren gerek antrenmanları, gerekse de maratonda geçirdikleri süre boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 'Hello Mersin' projesinden yararlanan kursiyerler eşlik etti. Kursiyerler gönüllü olarak sporculara hem tercümanlık, hem de mihmandarlık yaptı.

"Kursiyerlerimiz öğrendiklerini sahada uyguladılar"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Uluslararası Mersin Maratonu'nda Hello Mersin Konuşma Kulübü üyelerinin gönüllü olarak yer aldıklarından belirterek, "Hem elit sporcularımızın, hem de Halk Koşusu'ndaki yabancı uyruklu misafirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmeler yaptılar. Hello Mersin Konuşma Kulübü'nde kursiyerlerimizi dönem dönem yabancılarla karşılaştırıp, onlarla birebir görüşmeler yaptırıyorduk. Bu alanda da kursiyerlerimiz öğrendiklerini sahada uyguladılar. Hem onların her türlü ihtiyaçlarında yönlendirme yaptılar, hem de yanlarında oldular. Arkadaşlarımızdan da çok faydalı olduğunu duyduk. Güzel bir çalışma oldu" dedi.

Kursiyerler için farklı ve verimli bir deneyim oldu

Kursiyerlerden Meva Şahinoğlu, genelde Kenya'dan gelen yarışmacılara tercümanlık ve mihmandarlık yaptığından ifade ederek, "Çok anlayışlılardı ve yardım etmekten zevk aldım. Hello Mersin'e de bana böyle bir fırsatı verdiği ve bu deneyimi yaşattığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Senanur Döldöş de Hello Mersin'e yaklaşık 1 yıldır gittiğini belirterek, "Hello Mersin'in İngilizce öğrenmeme büyük katkısı oldu. Kendimi geliştirdim ve özgüvenime arttı. Yabancı yarışmacılara tercümanlık yaptık, onların yardıma ihtiyacı olduğu yerlerde yardım ettik, gerektiğinde çeviriler yaptık, iletişime geçtik ve tanışma fırsatı bulduk. Gönüllü olarak böyle bir etkinliğe katılabilmemiz, bizim için de çok güzel bir şey" dedi.

Yekta Gür ise sporculara, kente geldikleri andan ödül töreninin bitimine kadar eşlik ettiklerini dile getirerek, "Burayı tecrübe etmek muazzam bir şey. Yabancı sporcularla iletişimde olmak, bütün ekip çalışanlarıyla bir arada olmak çok güzel. Bunların hepsini Hello Mersin'e borçluyuz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, mersin, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Mersin Maratonu'nda 'Hello Mersin' Kursiyerleri Yabancı Sporculara Destek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Mersin Maratonu'nda 'Hello Mersin' Kursiyerleri Yabancı Sporculara Destek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.