Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali\'ne dans grupları ziyarette bulundu

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Sivrihisar'da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için Eskişehir'e yurt dışından gelen dans grupları Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye ziyarette bulundu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Eskişehir'in kültür ve sanat sahnesine renk katıyor. Bu yıl da büyük bir coşkuyla başlayan festival çerçevesinde; şehirde bulunan Ukrayna, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC), Meksika ve Bulgaristan'dan gelen 5 ayrı yabancı dans grubu Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretçiler, festival için hazırladıkları gösterilere dair heyecanlarını Başkan Dökmeci ile paylaştılar.

"Şehrimizi danslarıyla renklendireceğiniz için şimdiden teşekkür ederim"

Her biri kendi kültürlerinden izler taşıyan dans ekipleri, Başkan Habil Dökmeci'ye yöresel hediyelerini takdim ettiler. Ziyaret sırasında Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, konuklarına ilçede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sizleri medeniyetler diyarı, turizmin başkenti olan Sivrihisar'ımızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Festival boyunca şehrimizi danslarıyla renklendireceğiniz için şimdiden teşekkür ederim" dedi.

Başkan Dökmeci, katılımcılara ve Sivrihisar'ın simgesi olan Nasreddin Hoca şiltleri dans gruplarına hediye de verdi. - ESKİŞEHİR