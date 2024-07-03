Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne dans grupları ziyarette bulundu - Son Dakika
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Yerel

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne dans grupları ziyarette bulundu

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali\'ne dans grupları ziyarette bulundu

Sivrihisar'da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için Eskişehir'e yurt dışından gelen dans grupları Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye ziyarette bulundu.

03.07.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Sivrihisar'da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için Eskişehir'e yurt dışından gelen dans grupları Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye ziyarette bulundu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Eskişehir'in kültür ve sanat sahnesine renk katıyor. Bu yıl da büyük bir coşkuyla başlayan festival çerçevesinde; şehirde bulunan Ukrayna, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC), Meksika ve Bulgaristan'dan gelen 5 ayrı yabancı dans grubu Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretçiler, festival için hazırladıkları gösterilere dair heyecanlarını Başkan Dökmeci ile paylaştılar.

"Şehrimizi danslarıyla renklendireceğiniz için şimdiden teşekkür ederim"

Her biri kendi kültürlerinden izler taşıyan dans ekipleri, Başkan Habil Dökmeci'ye yöresel hediyelerini takdim ettiler. Ziyaret sırasında Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, konuklarına ilçede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sizleri medeniyetler diyarı, turizmin başkenti olan Sivrihisar'ımızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Festival boyunca şehrimizi danslarıyla renklendireceğiniz için şimdiden teşekkür ederim" dedi.

Başkan Dökmeci, katılımcılara ve Sivrihisar'ın simgesi olan Nasreddin Hoca şiltleri dans gruplarına hediye de verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne dans grupları ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne dans grupları ziyarette bulundu - Son Dakika
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