UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat

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Kilis'te yapılan temel UMKE eğitimi, deprem, sel kaza ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlar sona erdi. Eğitimde, deprem, sel, trafik kazası ve kayıp kişi senaryoları içeren tatbikat başarıyla tamamlandı. 24 personel UMKE Gönüllüsü olmaya hak kazandı ve belgeleri Kilis İl Sağlık Müdürü ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı tarafından verildi.

28.06.2024 21:41
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UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat

KİLİS - Kilis'te temel UMKE eğitimi, deprem, sel kaza ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlar sona erdi.

Kilis merkezde bulunan Resul Osman Dağı Mesire Alanında 24-28 Haziran'da yapılan eğitimde, deprem, sel, trafik kazası ve kayıp kişi senaryoları içeren tatbikat sona erdi. 8 eğitmenin katıldığı ve toplamda 3 gün süren teorik ve temel eğitim kampı, 24 personelin eğitimi başarı ile tamamlayıp UMKE Gönüllüsü olmaya hak kazandı.

Katılımcılara belgeleri, Kilis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kadir Söylemez ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İrfan Küçükoğlu tarafından verildi.

Kaynak: İHA

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