Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Suriyelilerden coşkulu kutlama - Son Dakika
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Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Suriyelilerden coşkulu kutlama

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda Suriyelilerden coşkulu kutlama

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı, binlerce Suriyelinin coşkulu sevinç gösterilerine sahne oldu.

08.12.2024 17:21
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Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı, binlerce Suriyelinin coşkulu sevinç gösterilerine sahne oldu. Suriye'nin özgürlüğe kavuşması ve barış dolu bir geleceğe adım atılması vesilesiyle toplanan Suriyeliler, duygusal anlar yaşadı.

Meydan, Suriyeli vatandaşların ellerinde taşıdığı Türk ve Suriye bayrakları ile birlik mesajları içeren pankartlarla donatıldı. Kutlamalar, marşlar ve dualar eşliğinde sürerken, meydanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan barış ve kardeşlik mesajları verdi.

"Barış için umutlarımız yeniden canlandı"

35 yaşındaki Ahmed Halil, "Bugün, sadece Suriye halkı için değil, tüm insanlık için büyük gün. Özgürlük, barış ve adaletin egemen olduğu bir gelecek için umutlarımız yeniden canlandı. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah Türkiye'nin ayağına taş deydirmesin inşallah" dedi.

Kardeşlik ve dayanışma vurgusu kutlamalarda

Ümraniye halkının da Suriyelilere destek verdiği gözlemlendi. Meydanda toplanan Türk vatandaşları, Suriyeli komşularının sevincine ortak oldu ve dayanışma mesajları iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Suriyelilerden coşkulu kutlama - Son Dakika
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