Ümraniye Belediyesi 16. Geleneksel Spor Oyunları\'nın Kapanış ve Ödül Törenini Gerçekleştirdi

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Ümraniye Belediyesi tarafından 13 ayrı branşta düzenlenen ve 22 bin öğrencinin katıldığı 16'ncı Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları'nın kapanış ve ödül töreni gerçekleşti. Başkan İsmet Yıldırım, sporculara ödüllerini takdim ederek, "Ümraniye'de sporu yeni bir seviyeye getirdik" dedi.

Ümraniyeli on binlerce sporcu bugün düzenlenen 16. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları'nda ödüllerini aldı. Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen spor oyunları kapanış ve ödül töreni, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Spor oyunlarına ilçedeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi 158 okuldan, 22 bin öğrenci katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkekler olarak ayrı ayrı 13 ayrı branşta müsabakalar düzenlendi. Yeteneklerini sergileyip başarı elde eden genç sporcular, ödüllerini Başkan İsmet Yıldırım ve protokolün elinden aldı.

"Mutlaka bir spor veya sanat dalıyla ilgilenin ki farkındalığınız oluşsun"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım programda bir konuşma gerçekleştirerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yapımını tamamlayıp birkaç ay önce hizmete açtığımız Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu'muzda Geleneksel Spor Oyunları'mızın ödül töreni için bir aradayız. İnşallah bu tür spor salonlarımızın sayısı giderek artacaktır" dedi. Sporculara önemli nasihatlerde bulunarak konuşmasını sürdüren Başkan İsmet Yıldırım, "Gençler; hırsınız olsun. Kaybetme korkunuz olmasın. Ama hırsınız, aklınızın önüne geçmesin. Mutlaka bir spor veya sanat dalıyla ilgilenin ki farkındalığınız oluşsun. Sizlere daha iyi imkanlar sunmak için biz de var gücümüzle çalışarak, Ümraniye'de sporu yeni bir seviyeye getirdik. 30 ayrı dalda gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. 130 bine yakın öğrencimiz var. ve en az 50 bini sporla ilgileniyor. Temennimiz tüm öğrencilerimizin sporla ilgilenmesidir" dedi. Başkan İsmet Yıldırım, son olarak turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL