Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı'nın yıldönümünde fotoğraf sergisi açtı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı'nın yıldönümünde fotoğraf sergisi açtı

Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı\'nın yıldönümünde fotoğraf sergisi açtı

Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yıldönümünde 'Srebrenitsa'dan Gazze'ye Soykırım' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bosna'da yaşanan soykırımın unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, Filistin'in de bağımsızlığına kavuşacağına inandığını söyledi.

12.07.2024 09:20  Güncelleme: 09:26
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Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa katliamının yıldönümünde 'Srebrenitsa'dan Gazze'ye Soykırım' isimli fotoğraf sergisi açtı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinin 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin ardından yapılan kanlı soykırım "Srebrenitsa Katliamı" olarak tarihe geçen soykırımı unutturmayan Ümraniye Belediyesi, katliamın 29. Yıldönümünde Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda 'Srebrenitsa'dan Gazze'ye Soykırım' adlı fotoğraf sergisi açtı. Sergiye, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra Ümraniyeliler katıldı.

"İnşallah Bosna gibi Filistin de bağımsızlığına kavuşacaktır"

Anma ve sergi programına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Haçlı zihniyeti modern dünya da desek demokrasi de desek devam ediyor. Bosna'da yapılan 312 bin Müslümanı katleden Avrupalı katiller bugün aynı şekilde Gazze'de devam ettiriyorlar. Ben inanıyorum ki nasıl Bosna hürriyetine kavuştuysa, yeni bir devlet olduysa inşallah Filistin de bu bağımsızlığına kavuşacaktır. Bunları unutmamamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliya İzzetbegoviç'i hastanede ziyaret ettiğimde 'Burası Osmanlı bakiyesi topraklar, buraları size emanet ediyoruz' dedi. O büyük fikir adamı, devlet adamı Bosna'nın başında çok önemli görevler yaptı. Bosna bu bağımsızlığıyla Avrupa'nın ortasında Müslüman ülke kalmaya devam edecek. Türkiye'yi de her zaman yanında hissedecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı'nın yıldönümünde fotoğraf sergisi açtı - Son Dakika

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