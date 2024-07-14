Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı. Konuşmalarda, vatanın korunması vurgulandı ve 15 Temmuz direnişi övgüyle anıldı.

14.07.2024 10:17  Güncelleme: 10:29
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Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı. Konuşmalarda, vatanın korunması vurgulandı ve 15 Temmuz direnişi övgüyle anıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenlendi. Belediye binasının bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve vatandaşlar katıldı. Şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı video ile o gece şehit olan 8 Ümraniyeli vatandaş için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Milletvekili Tuğba Işık Ercan, bugün mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerin sayesinde olduğunu belirterek, "15 Temmuz ile ilgili videoları seyredince kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Göz yaşlarımıza hakim olamadık. Hamdolsun bugün burada barış ve huzur içinde yaşıyor isek, acımızı mutluluğumuzu paylaşabiliyorsak 2016 yılında bu vatan için bu millet için hainlere karşı sokaklara dökülen milletimizin sayesinde oldu. Allah onlardan razı olsun. Rabbim inşallah şehadetlerini kabul buyursun" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ise 15 Temmuz gecesi millet olarak hep birlikte ihanetin durdurulduğunu belirterek, "Tarih bu korkakları hiçbir zaman yazmayacak, tarih ihaneti hiçbir zaman affetmeyecek. Bu ihanete bulaşanlar, nesillerimiz boyunca vatan haini olarak anılmaktan hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Tarih onları Türk milletini sırtından hançerleyen hainler olarak yazacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Program, Ümraniye Müftüsü Abdülkerim Çelik tarafından okunan duayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Ümraniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma programı düzenledi - Son Dakika


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