Ümraniye'de 2 Bin 500 Kişilik Konut Projesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika
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Ümraniye'de 2 Bin 500 Kişilik Konut Projesi Hızla Yükseliyor

Ümraniye\'de 2 Bin 500 Kişilik Konut Projesi Hızla Yükseliyor

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Mahallesi'nde yapımı süren ve 2 bin 500 kişinin yaşayacağı kentsel dönüşüm projesinin yüzde 65'i tamamlandı. Proje kapsamında modern ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuluyor.

26.08.2024 11:48  Güncelleme: 11:54
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Ümraniye'de 2 bin 500 kişinin modern ve konforlu bir yaşam süreceği yeni konutlar hızla yükseliyor. Yarısından fazlası tamamlanan proje alanında oluşturulan örnek daire sayesinde vatandaşlar evlerinin muadilini de görebiliyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Mahallesi'nde yapımı süren ve 2 bin 500 kişinin yaşayacağı kentsel dönüşüm projesinin yüzde 65'i tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geçen yıl temeli attığı projede 288 hak sahibine verilecek 18 blokta toplam 619 bağımsız birim bulunuyor.

Yepyeni bir yaşam alanı oluşturuluyor

Yapılan kentsel dönüşüm projesinde kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede 4 bin 214 metrekareden oluşan park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları ve yaklaşık 68 sınıf kapasiteli lise bulunuyor. 40 bin 271 metrekare alanda çalışmaların hızla devam ettiği projede rezerv alanda 111 bina yer alıyor. Tamamı özel mülkiyetten oluşan 101 parsellik proje alanında 591 konut ve 28 dükkan yapılıyor. Proje bittiğinde hak sahiplerinin sosyal donatı alanlarıyla daha keyifli ve konforlu bir yaşam sürmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye'de 2 Bin 500 Kişilik Konut Projesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika

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