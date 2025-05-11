Ümraniye'de Engelliler Haftası Şenliği: En-Şen Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ümraniye'de Engelliler Haftası Şenliği: En-Şen Festivali Coşkuyla Kutlandı

Ümraniye\'de Engelliler Haftası Şenliği: En-Şen Festivali Coşkuyla Kutlandı

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen En-Şen Festivali, engelli bireyler ve aileleri için eğlenceli bir gün sundu. Etkinlikte sahne gösterileri, oyunlar ve Anneler Günü'ne özel duygusal anlar yaşandı.

11.05.2025 17:20  Güncelleme: 17:23
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Dünya Engelliler Haftası kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen En-Şen Festival'in ikincisi, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte engelli bireyler ve aileleri oyunlar, gösteriler ve atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşarken, Anneler Günü'ne özel duygusal anlar da yaşandı.

Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 'En-Şen Festival'in ikincisi Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçedeki rehabilitasyon merkezleri, engelli merkezleri ve spor tesislerine kayıtlı öğrenciler ile ailelerini bir araya getiren festivalde katılımcılar, sahne gösterileri, eğlenceli oyunlar, mehter takımı gösterisi ve çeşitli atölye etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi. Toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen En-Şen Festivali, hem eğlenceli hem de anlamlı içeriğiyle Ümraniyelilere unutulmaz anlat yaşattı. Festivalde ayrıca, Anneler Günü'ne özel etkinlikler de yer aldı. Çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri annelerine hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı. Renkli dekorlarla donatılan köşede aileler hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldu.

"İhtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Her sene, böyle etkinliklerle bir araya geliyoruz. Bu etkinliğe 'En Şen Festivali' diyoruz. Yani engelli kardeşlerimizin engelsiz hale gelmesinin şenliği, bir festival niteliğinde. Ümraniye Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin, 8 aracımız var ve onları istedikleri yerlere transfer ediyoruz. Her türlü yere götürüyor, geri getiriyoruz. Ayrıca çok güzel bir engelliler ve engelsizler yüzme havuzumuz var. Orada terapiler gerçekleştiriyoruz. Ergoterapi uyguladığımız 5-6 odamız da bulunuyor. Aynı zamanda yüzme kurslarında eğitim veriyoruz; yaklaşık 380 yavrumuz bu kurslara katılıyor. Onlarla yakından ilgileniyoruz" dedi.

"Ümraniye'de hizmet var, engel yok"

"Engelsizler Merkezi'nde ayrıca farklı etkinlikler de yapılıyor" diyen Başkan Yıldırım, "Bu merkezin yeni haliyle, 9 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilmesi için Aile Bakanlığı ve belediyemiz iş birliğinde bir projemiz hazır. İnşallah önümüzdeki ay temelini atıp daha kapsamlı hale getirmiş olacağız. Engelimiz yok, Ümraniye'de hizmet var, engel yok" ifadelerini kullandı.

"Engelsiz hayata adapte olmaları sağlanıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise, "Engelli vatandaşlarımızın engelsiz hayata adapte olmaları noktasında yapılan faaliyetlere burada bire bir şahitlik ettim. Ümraniye Belediyemiz, herkesin ve her kesimin belediyesi. 7'den 77'ye; gencin, yaşlının, kadının... Şu anki ortama baktığımızda, engelli vatandaşlarımız için en şen, en şenlikli festivallerden biri düzenleniyor. Festival kapsamında biraz önce stantları gezdik. Gezdiğimiz stantlarda engelli vatandaşlarımızın neler başardığına bizzat şahit olduk. Her noktada, her çadırda; engelli vatandaşlarımızın alın teriyle, emeğiyle, samimiyetiyle, gayretiyle ve mücadelesiyle ortaya koydukları işler vardı. Buradan şu sonuç çıkıyor; engelli vatandaşlarımıza imkan sunduğunuzda, onların kabiliyetleri de ortaya çıkıyor" dedi.

"'Biz de buradayız, biz de varız' diyorlar"

Etkinliğe katılan Ayşe Türkmen isimli bir vatandaş, "Bu tür etkinlikler özel çocuklarımız için çok faydalı. Benim oğlum da burada çok mutlu. Çünkü kendi gibi bireylerin toplumda var olduğunu hissediyor. Buradaki bütün özel çocuklar da öyle. 'Biz de buradayız, biz de varız' diyorlar. Yanımdan hiç ayrılmayan çocuğum, burada benim yanıma gelmiyor. Çünkü burada çok mutlu. Bu tür etkinliklerin sürmesini istiyoruz, belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Fatma Zehra Bülbül ise, "Özel gereksinimli çocuklar için böyle etkinliklerin olması bizi çok mutlu ediyor. Onların burada var olması, herkesle eşit olduklarını hissetmeleri çok çok önemli. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye'de Engelliler Haftası Şenliği: En-Şen Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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