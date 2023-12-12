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Umreye dönen vatandaşlar hurma talebini artırıyor - Son Dakika
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Umreye dönen vatandaşlar hurma talebini artırıyor

Eskişehir'de kuruyemiş satıcıları, Umreye giden vatandaşların dönüşlerinin yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaşmaya başladığını ve en çok hurmaya talep arttığını belirtti. Hurma fiyatlarının geçen yıla göre artış yaşandığı ve kuruyemişçilerde hurmanın kilosunun 80 liradan başlayıp 450 liraya kadar tezgahlarda satıldığı ifade edildi. Umreden dönen vatandaşların zahmetli ve pahalı olduğu için hurmayı Türkiye'den tercih ettiği belirtildi.

Umreye dönen vatandaşlar hurma talebini artırıyor
12.12.2023 - 11:12,  Güncelleme: 11:12
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Eskişehir'de kuruyemiş satıcıları, Umreye giden vatandaşların dönüşlerinin yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaşmaya başladığını ve en çok hurmaya talep arttığını belirtti.

Odunpazarı İlçesi Köprübaşı mevkiinde bulunan kuruyemiş satıcılarının işlerinin yoğun olduğunu ifade eden esnaf, Umreye giden vatandaşların gelişlerinin yakın olduğunu, bu yüzden hurma satışlarında artış yaşandığını söyledi. Esnaf Recai Polat, hurma fiyatlarının geçen yıla göre artış yaşandığını söyleyerek, kuruyemişçilerde hurmanın kilosunun 80 liradan başlayıp 450 liraya kadar tezgahlarda satıldığını ifade etti. Polat, "Buradaki fiyatların daha uygun olduğundan genelde Umreden gelen vatandaşlar veya yakınları Türkiye'den hurma almayı tercih ediyor. Kuruyemiş ve hurma satışlarımız şuan hız kazanmış durumda. Çünkü vatandaşlarımız Umreden dönmeye başladıkları için hurma talep artmış durumda. Oradan getirmek hem zahmetli olduğundan, hem de fiyat açısından buradan yani Türkiye'den almak daha hesaplı olduğu için vatandaşlar buradan almayı tercih ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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