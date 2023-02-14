Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı

14.02.2023 20:55

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından baba ile kızı 209 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından baba ile kızı 209 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber herkes tarafından sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten gelime coşku ile karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'dan umutları yeşerten güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında ekipler baba ile kızına sağ olarak ulaştı. Kocaeli Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ve AFAD ekipleri enkaz altında iğneyle kuyu kazar gibi hassas çalışması sonucu baba ile kızı deprem afetinin 209. saatinde sağ olarak kurtardı. Deprem afetinin 9. gününde yaşanan gelişme umutları yeşertmeye devam ederken herkes tarafından coşku ile karşılandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika

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