Umut'tan Annemiz İçin Mücadele - Son Dakika
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Yerel

Umut'tan Annemiz İçin Mücadele

Umut\'tan Annemiz İçin Mücadele

Umut, annesinin kazası sonrası ahır işlerini devralarak zorlu süreçte örnek bir dayanışma sergiliyor.

12.12.2024 09:55
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Rize'de annesi trafik kazasında yaralanan Umut Muhammet Kus, annesinin rahatsızlıkları nedeniyle yapamadığı ahır işlerini devraldı, süt sağdı, zoru başardı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 10 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralananlardan biri ise Çamluhemşin ilçesi Dikkaya Köyü Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Umut Muhammet Kus'un annesi Neşe Kus'tu. Annesinin kazada yaralanması nedeniyle yapamadığı bazı işleri ise Umut Muhammet Kus devraldı. Sabahın erken saatlerinde ahıra hayvanların temizliğini yapmaya inen Umut Muhammet, ahırın tüm işlerini yapıyor, hayvanları besliyor, sularını veriyor hatta sütlerini bile sağıyor. Annesine iş bırakmayan Umut Muhammet yetişkinlere de taş çıkarıyor.

Annesine yardımcı olmak için girdiği ahırda ineklerin tüm işlerini hallettiğini dile getiren Umut Muhammet Kus "Annem kazadan dolayı ineğe bakamıyor, o nedenle bende ona yardımcı oluyorum. Her gün ineği sağıyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Umut'tan Annemiz İçin Mücadele - Son Dakika

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