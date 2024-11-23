Umut Yakup Tanrıöver\'e Ödül

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Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'e Anadolu Basın Birliği tarafından ödül verildi.

Anadolu Basın Birliğinin 50. yılı dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Bir restoranda düzenlenen etkinlikte Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver de ödüle layık görüldü.

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'e Anadolu Basın Birliği tarafından düzenlenen 50. yıl dönümü etkinliğinde ödül verildi. Ödülü, Anadolu Basın Birliği Genel Sekreteri Turan Akşen'in elinden Tanrıöver'in adına İHA muhabiri Gürkan Sayın aldı. - ANKARA