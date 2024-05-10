UNHCR ile Esenyurt Belediyesi arasında göç çalıştayı kararı alındı

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Marmara Bölgesi sorumluları, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i makamında ziyaret etti. Göç yönetiminin konuşulduğu ziyarette, ilçedeki sığınmacılar ve geçici koruma talebinde olan misafirlerle ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bir "göç çalıştayı" yapılması kararı alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Marmara Bölgesi heyeti ile göç konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Esenyurt'ta göç yönetiminde neler yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmeye UNHCR Marmara Bölge Sorumlusu ve İstanbul Saha Müdürü Elif Selen Ay, UNHCR Saha Sorumlu Müdürü Muhammed Fatih Alkaddah, UNHCR Kıdemli Koruma Sorumlusu Selçuk Şanata katıldı. Heyet ile yapılan görüşmelerde göç yönetimi, sığınmacılara yönelik projelere sağlanabilecek uluslararası destekler, toplumsal uyum çalışmaları gibi konular konuşuldu. Görüşmelerde ayrıca sığınmacılar ve geçici koruma talebinde bulunanlar başta olmak üzere Esenyurt'ta göçün tüm yönlerinin tartışılacağı bir çalıştay yapılması kararı alındı.

"Toplumsal barışa katkı sağlayacak çalışmalar yapmalıyız"

Sığınmacılar konusunda uluslararası kuruluşlarla iş birliğini önemsediğini söyleyen Başkan Özer, "Sığınmacı sorunu öncelikle devletin kendi iç hukukuyla çözmesi gereken bir konu ama aynı zamanda uluslararası hukuku da ilgilendiren bir durum. Toplumda özellikle Suriyelilere karşı bir direnç var. Vatandaşlar, onların burada işlerine, aşlarına engel olduğunu düşünüyor. Siyasiler de bunu bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Bu durum da halkın Suriyelilere tepki göstermelerine neden oluyor ve hatta bu tekiler ırkçılığa kadar gidiyor. Biz istiyoruz ki uluslarası kuruluşlarla iş birliği yapalım ve bu konuda sizden katkı alalım. Sizin gelişiniz bizi bu anlamda mutlu etti. Çözüm odaklı olmak istiyoruz. Göç ve sığınmacı meselesiyle ilgili bir çalıştay yapalım. Sığınmacılarla ilgili sosyal uyum konularını, bize ayni ve nakdi yardım yapabilecek Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların verebileceği destekleri konuşalım. İlçemizde bu konuyla ilgili toplumsal bilinç oluşturacak ve toplumsal barışı sağlayacak bir takım çalışmalar yapalım" dedi. - İSTANBUL