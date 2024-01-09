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United Havayolları, Boeing 737-MAX 9'larda cıvata gevşemesi tespit etti - Son Dakika
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United Havayolları, Boeing 737-MAX 9'larda cıvata gevşemesi tespit etti

United Havayolları, Boeing 737-MAX 9'lara yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğini tespit etti. Alaska Havayolları'na ait bir uçağın acil çıkış kapısı patlamış ve bu olayın ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçiriliyor. United Havayolları, denetimlerde cıvata gevşemesi tespit edilen uçakların montaj sorunlarının çözüleceğini bildirdi.

United Havayolları, Boeing 737-MAX 9\'larda cıvata gevşemesi tespit etti
09.01.2024 - 12:36,
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United Havayolları, Boeing 737-MAX 9'lara cumartesi gününden bu yana yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiğini duyurdu.

ABD'de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısı patlamış, yolcu uçağının kopan parçası bir evin bahçesinde bulunmuştu. Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağında yaşananların ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçiyor. Cuma günü yaşanan olayın ardından denetimlere başlayan United Havayolları, Boeing 737 Max 9'lara yapılan denetimlerde uçağın panellerinde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğini ve daha fazla sıkılması gerektiğinin tespit edildiğini bildirdi. Havayolu açıklamasında, yolcu uçağının yeniden hizmet vermeden önce montaj sorunlarının çözüleceğini bildirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 171 söz konusu tip yolcu uçağının yere indirildiğini açıklamıştı.

THY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737-MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı almıştı. THY filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi. - CHICAGO

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: United Havayolları, Boeing 737-MAX 9'larda cıvata gevşemesi tespit etti - Son Dakika
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