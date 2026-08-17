Üniversite Camii İnşaatı İncelendi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ndeki cami inşaatında çalışmalar yerinde incelendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yapımı sürdürülen Üniversite Camii'nde devam eden çalışmalar yerinde incelendi.
Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Yunus Acar ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan, caminin inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Heyet, cami inşaatında yürütülen çalışmalar ve projenin mevcut durumu hakkında dernek yönetiminden bilgi aldı. Görüşmede inşaatın geldiği aşama değerlendirilirken, çalışmaların ilerleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden Üniversite Camii projesindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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