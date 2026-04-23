Üniversite öğrencileri acıları toprağa, umutları fidanlara emanet etti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Kulübü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin anısına fidan dikti. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Deprem Şehitleri Anıtı çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, hayatını kaybedenler için zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Arkeoloji Kulübü öğrencileri yoğun bakımda tedavisi devam eden Almina Alaoğlu için de gül fidanı dikti. Kulüp üyeleri, dikilen fidanlarla hem kaybedilen canların hatırasını yaşatmayı hem de gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

23 Nisan gibi anlamlı bir günde, hayatını kaybeden çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi unutmamak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri söyleyen Arkeoloji Kulübü Başkanı Emre Taylı, "Kahramanmaraş'ta hain okul saldırısı sonrası vefat eden kardeşlerimiz ve öğretmenimiz için fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Onların anısına 3 Nisan'da böyle bir etkinlik yapmak güzel oldu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Almina isimli arkadaşımız içinde bir adet gül diktik onun içinde acil şifalar diliyorum. Tez zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle. Hayatını kaybeden çocuklarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum milletimizin başı sağ olsun." Diye konuştu.

Fidan dikimine katılan kulüp üyeleri ise, aynı acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. - OSMANİYE