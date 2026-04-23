Üniversite öğrencileri acıları toprağa, umutları fidanlara emanet etti

23.04.2026 10:17
Osmaniye'de üniversite öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler zeytin fidanı dikti. Aynı saldırıda ağır yaralanarak hastanede yoğum bakımda tedavisi devam eden Almina Ağaoğlu içinde gül fidanı dikildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Kulübü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin anısına fidan dikti. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Deprem Şehitleri Anıtı çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, hayatını kaybedenler için zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Arkeoloji Kulübü öğrencileri yoğun bakımda tedavisi devam eden Almina Alaoğlu için de gül fidanı dikti. Kulüp üyeleri, dikilen fidanlarla hem kaybedilen canların hatırasını yaşatmayı hem de gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

23 Nisan gibi anlamlı bir günde, hayatını kaybeden çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi unutmamak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri söyleyen Arkeoloji Kulübü Başkanı Emre Taylı, "Kahramanmaraş'ta hain okul saldırısı sonrası vefat eden kardeşlerimiz ve öğretmenimiz için fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Onların anısına 3 Nisan'da böyle bir etkinlik yapmak güzel oldu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Almina isimli arkadaşımız içinde bir adet gül diktik onun içinde acil şifalar diliyorum. Tez zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle. Hayatını kaybeden çocuklarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum milletimizin başı sağ olsun." Diye konuştu.

Fidan dikimine katılan kulüp üyeleri ise, aynı acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Etkinlik, 23 Nisan, Zeytin, Kültür, Çocuk, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:47:07. #7.12#
