Üniversite Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Üniversite Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Üniversite Öğrencilerinden Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarının yıldönümünde yürüyüş düzenledi.

07.10.2024 15:28
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri kampüs içinde İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılını doldurması nedeniyle bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Kampüs içerisinde bulunan Menduh Eren Camisi önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik öğrenci grubu, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Kampüs içerisinde yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan öğrenciler, bir yıldan beridir eylemlerle Filistin'e destek verdiklerini, Filistin özgürleşinceye kadar bu direnişlerini de sürdüreceklerini belirtiler.

Öğrencilerin okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Filistin son bir yıldır İsrail saldırılarıyla karşı karşıyadır. Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direniş doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir furkan olmuştur. Esfeli Safilini zorlayan Siyonistler sadece Filistin halkını değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katletmiştir. Kana ve cana doymayan İsrail ve destekçileri yakın zamanda da Lübnan'a saldırılar düzenledi. Netenyahu bir katildir. Biz gençler olarak, bir katil olarak onun da cezasını alabilmesi için tam bir yıldır direnişimizi sürdürüyoruz. Kanlı ellerini özgür Filistin halkının üzerinden çekene kadar bu direnişimizi sürdüreceğiz."

Program, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Zahit Kuldaş'ın dua etmesinin ardından son buldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üniversite Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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