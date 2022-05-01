Üniversite öğrencilerinden örnek davranış - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

01.05.2022 10:32
Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları sevindirdi.

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları sevindirdi.

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) üyesi öğrenciler, "Gülen Gözler Projesi" çerçevesinde, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

TODUP üyeleri, TÖTM Çocuk Onkoloji Servisi'ndeki tedai gören çocuklarla ilgilenerek, onlara hediye verdi. - MALATYA

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Ceyhan: 'Gizemli hepatit' virüsünde Covid-19 gibi yayılma beklemiyoruz Prof. Dr. Ceyhan: 'Gizemli hepatit' virüsünde Covid-19 gibi yayılma beklemiyoruz

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencilerinden örnek davranış - Son Dakika


Son Dakika
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
08:08 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir
07:56 Görüntü alınmaması için tedbirler üst düzeydeydi! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün töreninden ilk kareyi görümce paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 10:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerinden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement