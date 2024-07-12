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Üniversite öğrencisi kuryeyi öldüren sanığa 24 yıl hapis

BALIKESİR - Balıkesir'de 11 Mayıs'ta kuryelik yaparken teslim ettiği sipariş sonrasında sokakta bıçaklayarak hunharca öldürülen 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın sanıklarından E.Ö 24 yıl hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan sanığın babası O.Ö. ise beraat etti.

Türkiye'de 'kuryeci cinayeti' olarak konuşulan Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bıçaklanarak hunharca öldürülmesi davasının 2'inci celsesi Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Akman'ın bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö. 24 yıl hapis cezası alırken, sanığın babası O.Ö. ise beraat etti.