Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı - Son Dakika
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Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı

10.06.2022 16:41
Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü ve mezuniyet programı çerçevesinde Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde, El Sanatları Karma Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü ve mezuniyet programı çerçevesinde Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde, El Sanatları Karma Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü akademisyenleri ve mezun öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Turistlik Ürün Tasarımı, Ebru gibi farklı sanat dallarından ve farklı tasarım tekniklerinden örneklerin yer aldığı sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

Sergiyi Vali Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyeleri gezdi. - KİLİS

Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı
Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı

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Kaynak: İHA

Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı - Son Dakika

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