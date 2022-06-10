Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü akademisyenleri ve mezun öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Turistlik Ürün Tasarımı, Ebru gibi farklı sanat dallarından ve farklı tasarım tekniklerinden örneklerin yer aldığı sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

Kaynak: İHA

Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı - Son Dakika

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