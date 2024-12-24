Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti

Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti

Kars Kafkas Üniversitesi rektörü, Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret edip akreditasyon süreçlerini inceledi.

24.12.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak ve özellikle kalite ve akreditasyon süreçlerini incelemek amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bölge için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, "Üniversite kuran üniversite" misyonuyla çevre üniversitelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacımüftüoğlu, ortak akıl ve tecrübe paylaşımıyla akademik ve idari süreçlerin güçleneceğini belirtti.

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise Atatürk Üniversitesinin bilgi ve birikiminden faydalanmak için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında, Kars heyeti; Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, akreditasyon süreçleri ve kalite yönetimi konularında kapsamlı bilgi aldı. Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz, üniversite ve program akreditasyonunun önemi, bu sürece nasıl başlanması gerektiği ve hangi adımların atılması gerektiği üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Tüm gün boyunca gerçekleşen eğitim kapsamında heyet, Atatürk Üniversitesinin akreditasyon süreçlerindeki başarı hikayelerini ilgiyle dinlerken, toplantıya baştan sona katılım sağlayarak sürece olan ilgilerini ortaya koydu. Kars Kafkas Üniversitesinin bu ziyaret sonrasında akreditasyon çalışmalarına hız vereceği ve Atatürk Üniversitesinin rehberliğinde bu süreçleri planlayacağı belirtildi.

Ziyaretin sonunda, Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Kalite Koordinatörlüğüne teşekkür ederek üniversiteden memnuniyetle ayrıldı. Ayrıca, Prof. Dr. Bilal Yılmaz'ı, Kafkas Üniversitesinde tüm akademik personele yönelik bir konferans vermek üzere davet ettiler.

Atatürk Üniversitesi ve Kars Kafkas Üniversitesi arasındaki bu iş birliğinin, bölgesel yükseköğretim kurumlarının gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Rektör, Eğitim, Yerel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:51:39. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversiteler Arası İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.