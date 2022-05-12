Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu - Son Dakika
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Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu

12.05.2022 11:38
Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şükrü Beydemir, Rektör Çiftçi'ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Görüşmenin sonlanmasının ardından ikili günün anısına birbirlerine hediye takdim etti.

Öte yandan Rektör Beydemir'e ziyareti sırasında Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. - BİLECİK

Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu
Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çankırı, Rektör, Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birlikleri ve faaliyetler üzerinde duruldu - Son Dakika


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