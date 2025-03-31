Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti

Volkan Konak, sahnede fenalaştıktan sonra hastaneye sevk edildi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31.03.2025 02:49
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Sanatçı Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili olarak Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan basın açıklamasında Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak'la ilgili Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da hastaneye sevk edildi.

Hastaneye saat 00.17'de "Ex duhul" (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Başhekimlik, yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Acı haberi alan eşi Selma Konak ise hastane önünde fenalaştı. Ölüm haberini alan sanatçının yakın dostu Hakan Altun da hastaneye giderek sevenlerine destek oldu. - GAZİMAĞOSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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