Ünlü şarkıcı MaherZain Osmangazi Meydanı'nda en güzel ilahilerini söyledi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı MaherZain Osmangazi Meydanı'nda en güzel ilahilerini söyledi

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği konserde dünyaca ünlü şarkıcı MaherZain, Osmangazi Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu. Soğuk havaya rağmen binlerce Bursalı ismini dünyaya duyuran Zain'in ilahilerine Osmangazi Meydanı'nda eşlik edildi.

25.03.2024 15:52  Güncelleme: 16:04
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Ünlü şarkıcı MaherZain en güzel ilahilerini Osmangazi Meydanı'nda söyledi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde dünyaca ünlü şarkıcı MaherZain, Osmangazi Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu.

Bursa'nın yeni buluşma noktası olan Osmangazi Meydanı son dönemin en beğenilen sanatçısı Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı MaherZain'i ağırladı.Soğuk havaya rağmen binlerce Bursalı ismini dünyaya duyuran Zain'in ilahilerine Osmangazi Meydanı'nda eşlik etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Osmangazi Meydanı ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Sefo, Bilal Sonses, Sakiler, Sinan Akçıl, Aydilge ve Semicenk konserleriyle 250 bin Bursalıyı ağırlayan meydanın son konuğu ise dünyaca ünlü İsveçli şarkıcı MaherZain, oldu. Dünyaca ünlü sanatçının söylediği ilahilere hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Osmangazi Meydanı'nda coşkulu kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşatan Zain'e Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi minyatürü hediye etti.

Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın buluşma noktası olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu meydan Bursa'ya çok yakıştı. Bursalılar bu meydanı çok sevdi, böyle güzel bir meydanı kazandırmak için çok çalıştık çabaladık. Bursa'nın kalbi artık Osmangazi Meydanı'nda atacak. Bu meydanda düzenlediğimiz konserlere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi ve çok sevdi. Yeni dönemde de inşallah Osmangazi'ye yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Osmangazi Meydanı'nda Bursalılarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren dünyaca ünlü şarkıcı MaherZain, "Burada coşkulu bir kalabalık var. Bursa güzel bir şehir. Konser öncesinde Mustafa Dündar Başkan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi, çok beğendim, Osmangazi Meydanı da çok güzel. Burada çok güzel kalabalık var burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.Zain, Filistin'e destek olmak için konser boyunca şarkılarını omzundaki puşide ile söyledi.

Ünlü şarkıcı MaherZain Osmangazi Meydanı\'nda en güzel ilahilerini söyledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü şarkıcı MaherZain Osmangazi Meydanı'nda en güzel ilahilerini söyledi - Son Dakika

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