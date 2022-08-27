Mustafa Yıldızdoğan, AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ı övdü

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldığı 29. Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi halk konserinde AK Parti Muğla Miletvekili Yelda Erol Gökcan'ı övdü.

Mustafa Yıldızdoğan kendisini ön sıralardan izleyen AK Parti Muğla Miletvekili Yelda Erol Gökcan'a övgüler yağdırarak " Kendisi hem başarılı hem de mütevazi bir insan ama aynı zamanda o bir sultan, Konya'ya evimizde bizleri ziyaret etti. O sadece Muğla'nın değil tüm ülkenin vekili " diyerek Millet ittifakının bütünlüğünü kimsenin bozamayacağını belirtti.

Yıldızdoğan " Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyoruz onları ve tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ile anıyoruz " şeklinde konuştu. Ünlü sanatçı konserde birbirinden güzel türkülerini seslendirdi.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde AK Parti Milletvekili Gökcan, MHP il Başkanı Mehmet Korkmaz, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Güreş Ağası Önder Akdenizli sahneye çıkarak şarkıcıya çiçek ve teşekkür plaketi sundu. - MUĞLA