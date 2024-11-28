UNRWA: İsrail 91 Yardım Girişiminden 82'sini Reddetti

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), İsrail'in BM tarafından 6 Ekim'den 25 Kasım'a kadar Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak için yapılan 91 girişimden 82'sini reddettiğini açıkladı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), İsrail'in saldırılarına ara vermeden devam ettiği Gazze'ye bir yandan da yardım tırlarının girişini engellediğini duyurdu. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin, BM tarafından 6 Ekim'den 25 Kasım'a kadar Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak için yapılan 91 girişimden 82'sini reddettiği, ayrıca bir süredir İsrail askerinin kuşatması ve sürekli bombardımanı altındaki bölgeye insani yardım malzemesi götürmek için yapılan 9 girişimi de engellediği bildirildi. UNRWA tarafından sosyal medya tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesini engelleyerek bölgede kaldığı tahmin edilen 65 bin ila 75 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor" denildi. - GAZZE