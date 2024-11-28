UNRWA: İsrail 91 Yardım Girişiminden 82'sini Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

UNRWA: İsrail 91 Yardım Girişiminden 82'sini Reddetti

İsrail, BM'nin Gazze'ye yardım ulaştırma girişimlerinin büyük kısmını reddetti, 65-75 bin kişi tehlikede.

28.11.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), İsrail'in BM tarafından 6 Ekim'den 25 Kasım'a kadar Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak için yapılan 91 girişimden 82'sini reddettiğini açıkladı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA), İsrail'in saldırılarına ara vermeden devam ettiği Gazze'ye bir yandan da yardım tırlarının girişini engellediğini duyurdu. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin, BM tarafından 6 Ekim'den 25 Kasım'a kadar Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak için yapılan 91 girişimden 82'sini reddettiği, ayrıca bir süredir İsrail askerinin kuşatması ve sürekli bombardımanı altındaki bölgeye insani yardım malzemesi götürmek için yapılan 9 girişimi de engellediği bildirildi. UNRWA tarafından sosyal medya tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesini engelleyerek bölgede kaldığı tahmin edilen 65 bin ila 75 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 6 Ekim, İsrail, Yerel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel UNRWA: İsrail 91 Yardım Girişiminden 82'sini Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
21:53 Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11’de başlayarak bir ilki yaşadı Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı
21:44 İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
20:37 İsrail, UCM’nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:15:52. #1.13#
SON DAKİKA: UNRWA: İsrail 91 Yardım Girişiminden 82'sini Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.