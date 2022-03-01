Unutulmaya yüz tutmuş el sanatını gelecek nesillere aktarıyor - Son Dakika

- Unutulmaya yüz tutmuş el sanatını gelecek nesillere aktarıyor

YALOVA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıcısı Meral Evcin Özdemir, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatı ipek kozası işlemeciliğini gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ediyor.

Çocukken dedesinden öğrendiği ipek kozası yetiştiriciliğini tasarımla birleştiren Özdemir, büyük bir çaba göstererek bu ürünü işlemeciliğini öğrendi. Geleneksel en sanatını 12 yıldır Türkiye'de yaşatmaya devam eden Özdemir, işlemeciliği gelecek nesillere aktarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı kurslarda eğitim gerçekleştiriyor. El sanatının son temsilcilerinden olan Özdemir, bakanlığın düzenlediği yurt için ve yurt dışı fuarlarda da katılarak koza işlemeciliğini tanıtıyor.

Özdemir, pandemi nedeniyle bir süredir verilemeyen kurslara bu yıl yeniden başlayacağını dile getirdi. Günümüzde talep görecek ürünler yaptığını dile getiren Özdemir, "Amaç geçmişte Anadolu'da var olan bir sanatın günümüzde de yapılabilirliğini kanıtlamak ve günümüz şartlarında talep görecek ürünler haline çevirmek. Bakanlığımız bütçesinin el verdiği ölçüde her sene bu kursları açmaya çalışıyor. Sadece pandemi döneminde bu kurslarımızı açamadık. Bu yıl eğitimlere başlıyoruz. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz. Sertifika programıdır. Öğrencilerimize bu sanatı öğretip, sevdirip gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Tüm bu sanata ilgi duyanların bekliyoruz. Martın ilk haftasına kadar kayıtlarımız devam edecek" diye konuştu.

-"Balık tutmayı öğretip artı para kazanmalarını sağlıyoruz"

Özdemir, insanların ipek kozası işlemeciliğinden gelir elde etmesini istediklerini ifade etti. İpek kozası işlemeciliğini öğrenen bireylerin yapabileceklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Kurumsal, kişiye özel, hediyelik tasarımlarımız oluyor. Bunlar çerçeve, yaka iğnesi, gelin çiçeği, taçlar oluyor. Kullanmadığınız alan neredeyse yok. Bu sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Bu eğitimi aldıktan sonra organizasyonlara ürün yapabilir kişi, gelinlikçilerle, hediyelikçilerle çalışabilir. Bir nevi aslında balık tutmayı öğretipı para kazanmalarını sağlıyoruz insanlara. Amacımız bu."

Ürünlerde kullanılan malzemenin değerini belirlediğini sözlerine ekleyen Özdemir, en uygun fiyatta olan bir yaka çiçeğinin 15 liradan başladığını dile getirdi. Özdemir, bu rakamların 4 bin liraya kadar çıkabileceği sözlerine ekledi.

Bakanlar, siyasetçilerin yanı sıra Emine Erdoğan'a yaptığı ürünlerden hediye ettiğini kaydeden Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir hediye vermek istediğin ifade etti.