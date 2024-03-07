GSO Başkanı Ünverdi: Kadınlarımızın Ferasetiyle Zorlukları Aşıyoruz

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Her şartta hayatı güzelleştiren, çevresine umut aşılayan kadınlarımızın feraset ve özverisiyle zorluklarımızı birlikte aşıyoruz" dedi.

"Tarihimizde kadınlar hep özel bir yere sahip olmuştur" diyen Adnan Ünverdi, "Milli Mücadele yıllarında cepheye mermi taşıyarak kurtuluşa giden yolu açan kadınlarımız asrın felaketini yaşadığımız bölgemizde de umudun adı olmuştur. Bu zorlu dönemde kadınlarımız anne, abla, kardeş rolüyle sarıp sarmalayarak sosyal yaşamın normalleşmesinde en büyük ve kritik işlevi yerine getirmiştir. Deprem bölgesinde çadırda, konteyner evlerde evlatlarına bakan kadınlarımızın mücadelesi hepimize örnek teşkil etmiştir. Böylesi zor bir dönemde toplumumuzda açılan manevi yaraları saracak olan da kadınlarımızdır" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kadınların güçlü olmasının en önemli unsur olduğunun altını çizen Ünverdi, "Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa bizler de o denli güçlü oluruz. Her zaman vurgu yaptığımız pozitif ayrımcılık konusunda depremi yaşamış kadınlarımıza kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için gerek istihdam edilmeleri, gerek çalışma şartları ve girişimcilik konularında çok daha fazla destek sağlanmalıdır. Kamu tarafından da depremden etkilenen 11 ilimizde kadınlarımıza yönelik yeni ve etkin teşvik imkanları sunulmalıdır" dedi.

Gaziantep ve bölge illerinin birçok sektörde güçlü üretime ve istihdam potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Ünverdi, "Ekonomik zorluklar karşısında ev hanımlarının sanayi üretimine dahil olmaları hem hane gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlayacak hem de deprem sonrası istihdam kayıpları yaşamış bölgemizde sanayimize güç katacaktır. Biz her zaman üreten ve daha kalkınmış bir Türkiye için kadınlarımızın istihdamına ve sanayi üretiminde daha fazla yer almaları için çaba gösteriyoruz. Ülkemizde güçlü bir kadın potansiyeli var ama bunu maalesef yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Özellikle Gaziantep gibi sanayi kentlerinde kadınlarımızı üretimde ve girişimci olarak daha fazla görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmeleri ve temsil edilmeleri için çalıştıklarını kaydeden Ünverdi, "Gaziantep Sanayi Odası'nın yönetim kurulu, meclis üyeliği ve Yeni Nesil Sanayici Platformu'nda görev almış çok sayıda kadın girişimcimizle kadınlarımıza yönelik önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Sanayi Odamız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde kurduğumuz Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) iş kurmak isteyen girişimci kadınlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Odamız koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz, bu sene büyük bir başarıya imza atarak, 'İşimiz Temiz Projesi'nde 20 il içerisinde birinci oldular. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun hayata geçirdiği Sanayide Kadın Eli Projesi'nde başarılı çalışmalara imza atarak sanayimizdeki kadın sayısını artırmak için çaba gösteriyorlar. 9-10 Mart tarihlerinde de Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde 'Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi' kapsamında satış günleri etkinliği gerçekleştirecekler. Tüm Gazianteplileri de bu etkinliğe davet ediyorum. Bu vesileyle hepsini yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bulunduğu her yeri güzelleştiren, yaşama bağlayan, umudun sembolü olan kadınlarımız sayesinde yarınlarımıza daha güvenle bakıyor, toplumun omurgası olan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden annelerimize, kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta şehitlerimizin, gazilerimizin, evladını kaybetmiş tüm annelerimiz ile şehit ve gazilerimizin eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." - GAZİANTEP