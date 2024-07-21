Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali\'nde Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Festivalde çocuklar ve gençler hem eğlendi hem de enerjilerini attı.

21.07.2024 17:01  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Ünye Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan 500 uçurtma gökyüzünü şenlendirdi. Festivalde bu yıl çok sayıda farklı organizasyona imza attıklarını kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Etkinliklerimizi son gününde uçurtma şenliği düzenlenyerek çocuklarımızın ve gençlerimizin manyetik kumsalımızda hem eğlenmesini hem de enerjilerini atmalarını istedik. Festivalin son etkinlik gününde gönüllerince eğlenme fırsatı buldular" dedi.

Festival boyunca manyetik gece kum futbol, voleybol ve basketbol gibi spor turnuvalarının yanı sıra, BİLYAFORM bilyalı araba yarışları, tiyatro gösterileri ve konserler gibi çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere imza attıklarını kaydeden Başkan Tavlı, "Her geçen yıl festival içeriklerimizi daha da zenginleştiriyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

Anne ve babalarıyla sahile gelen çocuklar, birer birer uçurtmalarını uçurdu. Uçurtma şenliğine çocuklar kadar velilerin de ilgisi yoğun oldu. Yıllar sonra ilk kez uçurtma uçuran anne ve babalar, etkinliği düzenleyen Ünye Belediyesi'ne teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Ünye Belediyesi, Ünye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:32 Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 17:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement