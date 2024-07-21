Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali\'nde Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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Ünye 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Ünye Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan 500 uçurtma gökyüzünü şenlendirdi. Festivalde bu yıl çok sayıda farklı organizasyona imza attıklarını kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Etkinliklerimizi son gününde uçurtma şenliği düzenlenyerek çocuklarımızın ve gençlerimizin manyetik kumsalımızda hem eğlenmesini hem de enerjilerini atmalarını istedik. Festivalin son etkinlik gününde gönüllerince eğlenme fırsatı buldular" dedi.

Festival boyunca manyetik gece kum futbol, voleybol ve basketbol gibi spor turnuvalarının yanı sıra, BİLYAFORM bilyalı araba yarışları, tiyatro gösterileri ve konserler gibi çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere imza attıklarını kaydeden Başkan Tavlı, "Her geçen yıl festival içeriklerimizi daha da zenginleştiriyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

Anne ve babalarıyla sahile gelen çocuklar, birer birer uçurtmalarını uçurdu. Uçurtma şenliğine çocuklar kadar velilerin de ilgisi yoğun oldu. Yıllar sonra ilk kez uçurtma uçuran anne ve babalar, etkinliği düzenleyen Ünye Belediyesi'ne teşekkür etti. - ORDU