Ünye Belediyesi 60 Çocuğu Sünnet Ettirdi - Son Dakika
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Ünye Belediyesi 60 Çocuğu Sünnet Ettirdi

Ünye Belediyesi 60 Çocuğu Sünnet Ettirdi

Ünye Belediyesi, her yıl düzenlediği toplu sünnet şöleni ile 60 çocuğu sünnet ettirdi. Şölende çocuklara protokol tarafından çeşitli hediyeler verilirken, müzik ve palyaçolar eşliğinde eğlenceli bir gün geçirildi.

14.07.2024 10:19  Güncelleme: 10:33
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Ordu'nun Ünye Belediyesi, ilçe genelinde her yıl düzenlediği toplu sünnet şöleni ile 60 çocuğu sünnet ettirdi.

Ünye 23'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Ünye Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. İlçe genelinde başvuruları alınan 60 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar için İskele Mevkii'nde davullu zurnalı şölen düzenlendi. Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından Müftü Vekili Metin Kaçmaz dua yaptı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı şölende yaptığı konuşmada, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) Sünnet-i Seniyyesini yerine getirmek üzere evlatlarımızı bizlerle buluşturan ailelerini yürekten teşekkür ediyorum. Erkekliğe adım olarak algıladığımız bu süreci bugün bu evlatlarımız da yaşamış oldular. Cenab-ı Allah evlatlarımızın huzur ve mutluluk içinde bir ömür geçirmesini bizlere gösterirken, gelecekte evliliklerinin yaşanacağı ikinci güzel günlerini de göstersin. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde maddi ve manevi katkıları olan Ticaret Borsası Başkanımıza ve iş insanlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve destek veren iş insanlarını tebrik etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ise organizasyonu hazırlayan ve katkı verenleri tebrik etti.

Şölende çocuklara protokol tarafından çeşitli hediyeler verilirken, müzik ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar keyifli zaman geçirdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi 60 Çocuğu Sünnet Ettirdi - Son Dakika

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