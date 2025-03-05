Ünye Belediyesi'nden Fırın ve Marketlerde Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünye Belediyesi'nden Fırın ve Marketlerde Denetim

Ünye Belediyesi\'nden Fırın ve Marketlerde Denetim

Ordu'nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince fırın ve marketlerde hijyen denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, işletmelerde hijyen, gramaj ve fiyat kontrolü yaparak kurallara uymayanlara yaptırım uyguluyor.

05.03.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye Belediyesi zabıta ekipleri ile Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde hizmet veren fırın ve marketlerde birçok kalemde inceleme yapıyor. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmecilere yaptırım uygulanıyor. Fırınları denetleyen ekipler hijyen başta olmak üzere birçok kalemde inceleme yapıyor. Ramazan ayında çıkarılan pide ve ekmeklerin gramajları da denetlenirken halkın sağlığını tehdit edebilecek unsurlar titizlikle inceleniyor. Ekipler denetimler sırasında kullanılan ekipman ve örtülerin temizliği, haşere denetimi, çalışma ortamının ve personel kıyafetinin temizliği gibi birçok hususları tek tek inceliyor.

Ekipler denetimlerini marketlerde de sürdürüyor. Belirlenen kriterlere uyulup uyulmadığına bakan ekipler, özellikle ürünlerin raf ömrü ile raf ve kasa arasındaki fiyat farkı olup olmadığını inceliyor. Ayrıca ürünlerin etiketinde belirtilen şekilde muhafaza edilip edilmediği de kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda üretilen ürünleri tüketmeleri konusunda hassasiyet gösteren Ünye Belediyesi'nin Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortak denetimlerinin devam edeceği kaydedildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ünye Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Sağlık, Zabıta, Tarım, Hukuk, Yerel, Ünye, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi'nden Fırın ve Marketlerde Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Ünye Belediyesi'nden Fırın ve Marketlerde Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.