Ünye Belediyesi'nden Kadınlara Özel Açık Havuz Projesi - Son Dakika
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Ünye Belediyesi'nden Kadınlara Özel Açık Havuz Projesi

Ünye Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Açık Havuz Projesi

Ordu'nun Ünye Belediyesi, kadınların yaz aylarında deniz dışında yüzme imkanı bulabilmesi için Yeni Kadınlar Plajı'nda açık havuz projesi başlattı. 2024 Temmuz ayında açılması planlanan tesis, çeşitli sosyal olanaklar sunarak, kadınların eğlenceli bir yaz geçirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

06.01.2025 10:37  Güncelleme: 10:38
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Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından, kadınlara özel açık havuz projesi başlatıldı.

Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 2024 Temmuz ayında hizmete açılan Yeni Kadınlar Plajı, Çınarsuyu mevkiinde hizmet veriyor. 30 bin metrekare alan içerisinde bulunan tesis, kafeterya, giyinme odaları, ıslak zeminleri, duşlar, özel plajı, cankurtaran hizmeti, mesire alanları, çocuk oyun alanları ve otopark gibi çok sayıda hizmeti içerisinde bulunduruyor. Tesis içerisinde başlatılan açık havuz projesi ise yaz aylarında denizin müsait olmadığı günlerde kadınların yüzme imkanından faydalanmasını sağlayacak.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Karadeniz ikliminin yaz aylarında da olsa sezonda yağış alabildiğini ve bu nedenle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Geçen yaz hizmete açtığımız yeni kadınlar plajı oldukça fazla rağbet gördü. Sadece ilçemiz değil, bölgemizden misafirlerimizi ağırladığımız tesisimizde yüzme imkanından vatandaşlarımızın sonuna kadar faydalanabilmesi için açık yüzme havuzu projemizi başlattık. Bu yaz sezonunuzda hizmet alarak Yeni Kadınlar Plajımızı bu anlamda da tam kapasiteli bir hale getireceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi'nden Kadınlara Özel Açık Havuz Projesi - Son Dakika

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