Ünye Belediyesi, Okullarda Karla Mücadele Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Ünye Belediyesi, Okullarda Karla Mücadele Çalışmalarını Tamamladı

Ünye Belediyesi, Okullarda Karla Mücadele Çalışmalarını Tamamladı

Ünye'de kar yağışı sonrası tatil edilen okullar, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarıyla eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. 42 okulda kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

26.02.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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Ordu'nun Ünye Belediyesi karla mücadele ekipleri, eğitim ve öğretime başlayan okullarda temizlik çalışmaları yaptı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapılan çalışmalar ile ilçe genelinde 42 okulun eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini söyledi.

Ünye'de yoğun kar yağışıyla beraber tatil edilen okullarda bugün itibariyle eğitim ve öğretim yeniden başladı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara güvenle dönmesi için çalışma başlatan Ünye Belediyesi ekipleri, tüm okullarda kar temizliği çalışması yürüttü. Okul bahçelerinde biriken karlar temizlenirken, ekipler don riskine karşı da tuzlama çalışmaları yaptı.

Kırsalda karla mücadele çalışmalarının devam ettiği Ünye'de merkezde ise ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla okullar eğitim öğretime başladı. İlçe genelinde 42 okul eğitim öğretime güven ve huzur içinde başladı. Ekipler, okulların temizlenmesi konusunda yoğun mesai harcarken, okul yollarında da don ve buzlanmaya karşı tedbir alındı. Ekipler ayrıca okul bahçelerindeki ağaçlarla ilgili de önlemini alarak, olması muhtemel olumsuzluklara yol açabilecek ağaçların budanması çalışmasını yürüttü.

Yapılan çalışmalar ile ilçe genelinde olumsuzluk yaşanmadığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Geleceğimiz olan yavrularımızın ve gençlerimizin eğitim öğrenim hayatlarına devam edebilmeleri için ekiplerimiz gece boyunca da görev başındaydı. Yol açma, okul bahçesi temizleme ve tuzlama çalışmaları yürüten ekiplerimiz öğrencilerimizin güvenle ve huzurla okula gitmelerini sağladı. Öğrencilerimize güzel bir eğitim öğretim dönemi diliyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi, Okullarda Karla Mücadele Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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