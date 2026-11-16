Ünye'de 93 ve 92 yaşındaki Emine ile Mehmet Sarı çifti yeniden evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünye'de 93 ve 92 yaşındaki Emine ile Mehmet Sarı çifti yeniden evlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ünye\'de 93 ve 92 yaşındaki Emine ile Mehmet Sarı çifti yeniden evlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ünye\'de 93 ve 92 yaşındaki Emine ile Mehmet Sarı çifti yeniden evlendi
Haber Videosu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden evlenmeye karar verdi. Çift, Ünye Belediyesi'nin tamamladığı işlemlerin ardından Başkan Hüseyin Tavlı'nın kıydığı nikahla yeniden nikah masasına oturdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden hayatlarını birleştirerek nikah masasına oturdu.

Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve geçmişte resmi olarak boşanan Emine ve Mehmet Sarı çifti, yeniden evlenmeye karar verdi. Çiftin isteği üzerine Ünye Belediyesi ekipleri harekete geçerek nikah işlemleri için gerekli hazırlıkları yaptı. Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan çiftin fotoğraf çekimi, nikah başvurusu ve sağlık raporu işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Emine Sarı ve Mehmet Sarı, Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle yeniden nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya ise nikah şahitliği yaptı.

Nikah töreni, çiftin davetlilerle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ünye BelediyesiYerel HaberlerHüseyin TavlıMehmet SarıEmine SarıEvlilikMagazinGüncelYaşamYerelÜnyeOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 17:08:17. #7.12#
SON DAKİKA: Ünye'de 93 ve 92 yaşındaki Emine ile Mehmet Sarı çifti yeniden evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android