Ünye\'de Dünya Yetimler Günü İftarı Düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla öksüz-yetim çocuklar ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Dünya Yetimler Günü nedeniyle Ünye Belediyesi'nin desteği ile iftar programı düzenlendi. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ürer Araz ve ilgililer katıldı.

İftar programına katılan çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Tavlı, yetim çocukların kendilerine birer emanet olduğunu belirterek, bu emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmak için gayret ettiklerini belirtti.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin de yer aldığı programda Kaymakam Işık ve Başkan Tavlı katılan çocukların yakınlarına teşekkür etti. - ORDU