Ünye\'de düzenlenen bilyalı araba yarışı renkli görüntülere sahne oldu

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Ünye'de bilyalı araba yarışı heyecanı

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı:

"Çocukluğumuzdaki o güzel günleri yaşadık"

ORDU - Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen bilyalı araba yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bilyalı araba yarışında birçok vatandaşımız eski yılları hatırladı. Yarışları bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Ünye Belediyesi tarafından 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, bilyalı araba yarışı "BİLYAFORM" düzenlendi. Asarkaya Kent Ormanı yolunda hazırlanan parkurda alınan güvenlik önlemlerinin ardından 3 kategoride yarışlar gerçekleştirildi. Yarışlara 30 yarışmacı katılırken parkuru en hızlı tamamlayarak yarışçılar dereceye girdi. Yarışların başlangıcını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile birlikte verdi.

Yaşları 12 ile 54 arasında değişen 30 yarışçı kıyasıya mücadele sergiledi. Bilyalı araba üzerinde durmakta güçlük çeken yarışçılar zaman zaman düşme tehlikesi atlatırken bazıları ise parkuru güçlükle tamamladı. Yarışları 40 saniyenin altında tamamlayan Nurullah Satır, Muharrem Kılıçarslan ve Erdem Eğin ödüle layık görüldü. Dereceye girenlere kupaları takdim edilirken bilyalı araba hediye edildi.

"Çocukluk günlerimize geri döndük"

Ünye'de bilyalı araba yarışlarının çok eski bir gelenek olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bu yıl festivalimizde ilçemizde ilk defa bu geleneksel eğlencemizi yeniden gün yüzüne çıkaralım istedik. Çocukluğumuzun bu önemli eğlencesini gelecek kuşaklara böylece aktarmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu yarışlarımız daha geniş çaplı yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bilyalı Araba yarışı yapılacağını öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten 52 yaşındaki Muharrem Kılıçarslan, "Eskiden bu arabalara çok binerdik. Köyde evimiz rampadaydı. Biz çocukluğumuzda günde 50 kez kaydığımız olurdu. Yarışmanın yapılacağını duyunca hemen katıldım. Burada 45 yıl öncesini yaşadım. Yarışmayı düzenleyen Ünye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmada derece yapan 16 yaşındaki Erdem Eğin 16 ise, "İlk defa böyle bir yarışa katıldım. Yarış keyifli geçti. Üçüncü oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.