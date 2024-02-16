Ünye\'de Gazze\'yi Anma Günü ve Hayır Çarşısı düzenlendi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde Filistin'deki Müslümanlara destek olmak amacıyla 'Gazze'yi Anma Günü ve Hayır Çarşısı' programı düzenlendi.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze zulmüne tepki göstermek amacıyla 'Gazze'yi Anma Günü ve Hayır Çarşısı' kuruldu. Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, "Bilindiği gibi İsrail, tüm dünyanın gözü önünde başta Gazze olmak üzere Filistin'de tecrit ve katliam yapmaktadır. Gazze'ye uygulanan insanlık dışı katliam ve ambargo nedeniyle Filistinliler ölüme terk edilmek istenmektedir. İşgal politikalarının hedefinin büyük İsrail projesi olduğu aşikardır. Bugün Filistin'de olduğu gibi Irak'ta, Suriye'de Doğu Türkistan'da da Türk ve Müslüman kardeşlerimize zulümler yapılmaktadır. Hz. İbrahim'in ateşe atıldığını duyup ateşe su taşıyan karıncanın 'Hiç olmazsa hangi taraftan olduğumuz anlaşılır' demesi gibi amacımız zulme karşı dik durmak, Gazze halkına karınca kararınca yardımcı olmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun milletimiz zulme ve haksızlığa hiçbir zaman sessiz kalmamıştır" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program okulda görev yapan öğretmenler ve öğrencilerin okuduğu şiir sunumlarıyla devam etti.

Program sonunda Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı ve Ak Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, sivil toplum kuruluşları temsilciler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımlarıyla hayır çarşısına destekte bulunuldu. Toplanan yardımların kurumlar aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacağı bildirildi. - ORDU