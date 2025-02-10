Ünye'de İhmal ve İstismara Maruz Bırakılan Çocuklar İçin Eğitim Semineri - Son Dakika
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Ünye'de İhmal ve İstismara Maruz Bırakılan Çocuklar İçin Eğitim Semineri

Ünye\'de İhmal ve İstismara Maruz Bırakılan Çocuklar İçin Eğitim Semineri

Ünye Belediyesi'nin 'Bugünün ve Yarının Çocuklarının Dostu Ünye' projesi kapsamında düzenlenen seminere katılan uzmanlar, çocukları ihmal ve istismardan koruma yollarını anlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, etkinliğin önemine vurgu yaparak alınacak önlemlerin geleceği şekillendireceğini ifade etti.

10.02.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
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Ordu'nun Ünye Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen 'Bugünün ve Yarının Çocuklarının Dostu Ünye' projesi kapsamında 'Bütüncül Bir Bakışla İhmal ve İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yaklaşım' konulu konferans gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakan nesiller olarak yetişmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ünye'nin kültürel zenginliklerini ve değerlerini yeni nesillere aktarmak için Ünye Belediyesi ve Ünye'nin Dünkü Çocukları Derneği tarafından hayata geçirilen, 'Bugünün ve Yarının Çocuklarının Dostu Ünye' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Doç. Dr. Figen Paslı ve Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Psikolog İmran Kezer'in konuşmacı olarak katıldığı, 'Bütüncül Bir Yaklaşımla İhmal ve İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yaklaşım' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy ve velilerin yanı sıra eğitimcilerin de ilgi gösterdiği seminerde, çocukları ihmal ve istismardan korumak için alınması gereken önlemler anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayşe Yalın, "İstedik ki Ünye'de çocuklarımız güvende, sağlıklı, onurlu, mutlu ve iyi eğitim almış birer birey olarak yaşasınlar. Bunu yapabilmenin en iyi yolu bir seferberlik ilan etmek, bu bir sosyal projedir. Bunun sorumlusu hepimiziz, buraya gelen herkes bu projenin sorumlusudur" dedi.

"Alacağımız önlemler geleceğimizi şekillendirecek"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, katılımcılara ve misafir akademisyenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Hocalarımızın verdiği önemli bilgilerden istifade ettik. Konuşmalar sırasında bizlere aktarılan çocukların ihmal ve istismardan korumak için alınması gereken önlemler konusunun önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Hakikaten biz birincil önlem konusunda yola çıktığımızda inanıyorum ki o ikincil önlemle alakalı da çok mesafe kat edeceğiz. Bununla birlikte geleceğe güvenle bakan hem nesillerin yetişmesini hem de o nesillerin geleceğini yetiştirecek sağlıklı ebeveynler olacağını düşünüyorum. Alacağımız önlemler geleceğimizi şekillendirecek" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye'de İhmal ve İstismara Maruz Bırakılan Çocuklar İçin Eğitim Semineri - Son Dakika

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